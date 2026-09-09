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WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker-Symbol: ABEA
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09.09.26 | 20:42
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ALPHABET INC CL A Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ALPHABET INC CL A 5-Tage-Chart
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AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC Chart 1 Jahr
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ADVANCED MICRO DEVICES INC447,30+2,24 %
ALPHABET INC CL A284,20-2,40 %
CASEYS GENERAL STORES INC536,600,00 %
CHEVRON CORPORATION183,40+1,52 %
MARVELL TECHNOLOGY INC202,45+4,37 %
META PLATFORMS INC562,90+6,67 %
MICRON TECHNOLOGY INC880,90+2,36 %
SERVICETITAN INC57,11-30,00 %
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