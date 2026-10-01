Marvell Technology (MRVL): Bullische Ausbruchschance!

Halbleiter-Riese vor nächster KI-Rallye!

Rückblick

Nach einem deutlichen Höchststand im Juni bei 329 USD korrigierte die Aktie bis in den Bereich um 160 - 170 USD. Seit August befindet sich Marvell in einem neuen, stabilen Aufwärtstrend mit höheren Tiefs und höheren Hochs.

Marvell Technology-Aktie: Chart vom 30.09.2026, Kürzel: MRVL, Kurs: 267.44 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Aktuell testet die Aktie eine Schlüsselzone bei etwa 267 USD. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke per Tagesschlusskurs würde das bullische Ausbruchsszenario bestätigen und den Weg für eine Fortsetzung der Rallye in Richtung 320 USD freimachen.

Mögliches bärisches Szenario

Eine wichtige Unterstützungsebene liegt im Bereich des EMA 20 (jüngstes Pivot-Tief). Rutscht die Aktie unter die Unterstützung, wird das kurzfristig bullische Bild neutralisiert. Ein Test der 50-Tagelinie wäre die logische Folge. Danach wäre das September-Tief der nächste Zielbereich der Bären.

Meinung

Marvell Technology gehört zu den führenden Anbietern von maßgeschneiderten Halbleitern (Custom ASICs) und Netzwerk-Chips für Rechenzentren, KI-Infrastruktur und Telekommunikation. Die steigende Nachfrage nach Hochgeschwindigkeits-Interconnects und speziellen KI-Beschleunigern treibt den Umsatz im Data-Center-Segment massiv an. Marvell profitiert stark von den Investitionen der großen Hyperscaler (z. B. AWS, Microsoft, Google). Die Quartalszahlen werden weiter entscheidend dafür sein, ob die fundamentale Dynamik mit den technischen Ausbruchssignalen Schritt halten kann.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 231.69 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 4.66 Mrd. USD

Meine Meinung zu Marvell Technology ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 01.10.2026

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