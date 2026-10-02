KI-Weltraum-Aktien | Alphabet: Neuer Satellit | Amazon: KI-Bilanztrick | Airbus: Starker September
© 2026 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|301,85
|302,10
|13:31
|0,000
|0,000
|13:31
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:50
|Alexandre Ceccacci appointed to lead Airbus in Romania
|12:45
|Airbus Aktie: Jetzt muss ein Rekordquartal her
|Bei Airbus richtet sich der Blick nach einem eher verhaltenen dritten Quartal auf den Jahresendspurt. mwb research schätzt die Auslieferungen für die vergangenen drei Monate auf rund 193 Flugzeuge,...
► Artikel lesen
|11:54
|KI-Weltraum-Aktien | Alphabet: Neuer Satellit | Amazon: KI-Bilanztrick | Airbus: Starker September
|KI-Weltraum-Aktien | Alphabet: Neuer Satellit | Amazon: KI-Bilanztrick | Airbus: Starker Septembe
► Artikel lesen
|10:38
|Airbus SE liefert über 70 Jets - jetzt wird es ernst
|10:34
|Thailand and Airbus Partner to Elevate Space and Clean Aviation
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:15
|Google führt Gemini 4 Argon ein: Der Tech-Gigant präsentiert sein bisher fortschrittlichstes KI-Modell
|MOUNTAIN VIEW, Kalifornien (IT-Times) - Der US-Technologiekonzern Google, eine Unit von Alphabet, hat mit Gemini 4 Argon eine neue Version seiner beliebten KI-App veröffentlicht. Google Inc., eine Tochtergesellschaft...
► Artikel lesen
|12:49
|Google testet erstmals eigene KI-Chips auf einem Satelliten im All
|12:34
|Planet Labs startet 20 Satelliten - Google testet KI-Chips im All
|12:24
|AM Markets Need to Know: Broadcom preps $60B AI debt, Google in space, and more
|12:03
|Google's journey back to the AI frontier
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:09
|Microsoft Surface: Amazon reduziert leichtes Laptop mit langer Akkulaufzeit für mobiles Arbeiten
|13:07
|'Betty, La Fea' Is Signing Off: Prime Video Confirms Fourth And Final Season
|13:00
|Das ging schnell: Amazon hat Prime-Preis nach BGH-Urteil gesenkt
|12:41
|8 Milliarden US-Dollar: Warum Amazon jetzt seine Chips abgibt
|Amazon will Nvidia-Chips für rund acht Milliarden US-Dollar an Investoren abgeben und gleich zurückmieten. Klingt clever, aber der Deal verrät viel über den teuren Wettlauf um künstliche Intelligenz....
► Artikel lesen
|12:09
|Nach BGH-Prime-Urteil: Amazon senkt den Preis für Altkunden zurück auf 69 Euro
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|AIRBUS SE
|190,02
|+2,33 %
|ALPHABET INC CL A
|302,10
|+0,37 %
|AMAZON.COM INC
|221,85
|+0,41 %