Die Auslieferungen im Q3 fallen mit rund 193 Flugzeugen vermutlich schwach aus und liegen damit 4% unter dem Niveau von Q3 25 sowie 19% unter einem sehr starken Q2 26 (mwb-Schätzung). Die Headline-Zahl bildet die zugrunde liegende Aktivität jedoch nur unvollständig ab. Übergaben zum Monatsende erscheinen in unserem Tracker erst, sobald das Flugzeug überführt wird. Zudem haben sich rund 20 A321neo aufgrund eines Problems mit der Grundierung der Stringer ins vierte Quartal verschoben. Das Problem lässt sich innerhalb weniger Tage beheben und ist nicht sicherheitsrelevant. Wir werten die niedrige Zahl daher als Timing-Effekt und nicht als Volumenverlust. Allerdings ist im vierten Quartal nun ein Rekordquartal erforderlich. Um das FY26-Ziel von rund 870 Auslieferungen zu erreichen, werden etwa 326 Auslieferungen benötigt. Das sind 10% mehr als beim bisherigen Q4-Rekord aus dem Jahr 2018. Die Versorgung mit Triebwerken bleibt angespannt, und im vergangenen Jahr erzwang ein ähnliches, spät aufgetretenes Qualitätsproblem im Dezember eine Senkung der Zielvorgabe. Dennoch bleiben wir zuversichtlich, da Airbus wiederholt seine Fähigkeit unter Beweis gestellt hat, zum Jahresende einen starken Ramp-up zu realisieren, insbesondere im Dezember. KAUFEN, Kursziel unverändert bei EUR 227,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/airbus-se





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