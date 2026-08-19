XRP Kurs unter 1 Dollar: Wale kaufen 280 Prozent mehr, Ripple liefert, der Preis nicht

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Großüberweisungen über eine Million Dollar sind in 24 Stunden um 280 Prozent auf 38 Stück gesprungen. Trotzdem klebt der XRP Kurs bei 0,998 Dollar, unter der Marke, die er zum ersten Mal seit fast zwei Jahren verloren hat. Ripple liefert dabei im Wochentakt. Die Jeonbuk Bank startet mit Ripple Payments in Südkorea, Ripple Prime sammelt 275 Millionen Dollar ein, und Jane Street hält mehr als 1,2 Millionen Anteile an den XRP-Fonds. Der Markt zahlt trotzdem nicht dafür. Die Fonds nahmen zuletzt nur gut zwei Millionen Dollar in einer ganzen Woche auf. Genau diese Lücke zwischen Nachricht und Preis prägt den Handel.

XRP Kurs: Wale kaufen im großen Stil, doch die Ripple-Fonds bleiben leer

Der XRP Kurs steht bei 0,998 Dollar, ein Plus von 0,81 Prozent in 24 Stunden, wie CoinMarketCap zeigt. Bitcoin berührte im selben Zeitraum kurz 65.000 Dollar, getragen von der Liquidation kurzer Positionen über 56 Millionen Dollar. Am 18. August startete die erste Zusammenarbeit mit der Jeonbuk Bank, die Ripple Payments für Überweisungen nach Südkorea nutzt. Am selben Tag platzierte Ripple Prime Schuldverschreibungen über 275 Millionen Dollar, wie CryptoPotato berichtet.

Auch die Wall Street ist sichtbar, denn neben Jane Street tauchen Bank of America und Morgan Stanley in den Unterlagen auf. Die Fonds nahmen in der vergangenen Woche jedoch nur gut zwei Millionen Dollar auf, der beste Tag des Monats brachte 5,81 Millionen. Auf der Blockchain sieht es besser aus, denn die aktiven Adressen stiegen in 24 Stunden um 24 Prozent auf über 34.000. Die Zahl der Adressen mit mindestens einer Million XRP wuchs in drei Monaten um 32.

Für den XRP Kurs bleibt die Spanne zwischen 0,988 und 1,06 Dollar die entscheidende Zone. Selbst am oberen Ende bewegt sich ein Wert mit 62 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung nur zäh. Ein Netzwerk dieser Größe schluckt jede gute Nachricht, und genau das schickt Kapital dorthin, wo noch kein Börsenkurs existiert.

Pepeto neben dem XRP Kurs: ein Vorverkauf ganz ohne Marktkapitalisierung

Diese Stelle trägt einen Namen, der auf den großen Listen noch fehlt. Denn was ein Schwergewicht kaum bewegt, verschiebt bei einem Vorverkauf die gesamte Rechnung. Die Bewertungen erzählen die Geschichte zuerst. XRP trägt bereits rund 62 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, deshalb wächst dort selbst in einem sehr guten Jahr jeder Einsatz nur langsam. Pepeto trägt noch gar keine, weil das Projekt im Vorverkauf steht, an derselben frühen Tür, durch die Ethereum ging, bevor eine Börse es listete.

Dieser Abstand ist der ganze Reiz, denn eine einzige Handelseröffnung hebt jede frühe Position vom internen Preis auf den offenen Markt. Genau in diesem Schritt entstehen die größten Vermögen des Kryptomarktes, und zwar bei den Käufern, die schon drinnen stehen, bevor die Türen aufgehen. Der Andrang lässt sich messen, denn trotz eines marktweiten Rücksetzers sind mehr als 10,38 Millionen Dollar zu 0,000000188 Dollar eingeflossen. Die Zahl der Halter wächst weiter, und die erwartete Binance-Notierung steht als Auslöser bereits im Kalender.

Das Projekt darunter ist real, denn der Handel auf der eigenen Börse kostet nichts und PepetoSwap prüft jeden gelisteten Vertrag. Auch der Wechsel zwischen den Ketten ist kostenlos. Ein abgeschlossener Audit von SolidProof deckt jeden Vertrag ab, denn die Prüfer kontrollierten den kompletten Programmcode, bevor der Verkauf öffnete. Geführt wird der Aufbau vom Gründer, der Pepe mit identischen 420 Billionen Token auf 11 Milliarden Dollar brachte, an seiner Seite ein erfahrener Binance-Mitarbeiter.

Legen Sie die Zahlen nebeneinander. Ein Sprung des XRP Kurses auf zehn Dollar wäre grob das Zehnfache, während 5.000 Dollar im Vorverkauf rund 26,6 Milliarden Token sichern. Erreicht Pepeto noch einmal die 11 Milliarden Dollar seines Gründers, arbeitet dieselbe Summe auf einer völlig anderen Skala, und genau deshalb kommt dieser Vergleich immer wieder auf.

Fazit

Der XRP Kurs steht zwischen starken Nachrichten aus Südkorea und einer Nachfrage, die im Markt nicht ankommt. Die Technik ist echt, die Partner sind echt, und trotzdem steckt all das längst im Preis. Beim Vorverkauf von Pepeto steckt noch nichts im Preis, obwohl die Börse läuft und SolidProof jeden Vertrag freigegeben hat. Wiederholt Pepeto die 11 Milliarden Dollar aus der Pepe-Zeit, stünden 5.000 Dollar von heute bei rund 696.000 Dollar. Solche Positionen entstehen nur vor der ersten Notierung, nie danach. Der Einstieg ist jetzt auf der offiziellen Pepeto-Website offen, und die erwartete Binance-Notierung setzt den Schlussstrich.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Warum fällt der XRP Kurs trotz der neuen Partnerschaften?

Weil die Nachfrage über die Fonds fehlt, die zuletzt nur gut zwei Millionen Dollar in einer Woche aufnahmen.

Was macht Pepeto vor der Binance-Notierung interessant?

Der Vorverkauf trägt noch keine Marktkapitalisierung, und 5.000 Dollar sichern dort rund 26,6 Milliarden Token, erhältlich über die offizielle Pepeto-Website.