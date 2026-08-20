Krypto News: Bitcoin hält 64.000 Dollar, während Wale 2,75 Milliarden nachkaufen und Kleinanleger fehlen

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Die größten Bitcoin Adressen haben in den vergangenen 60 Tagen rund 43.000 BTC eingesammelt, während Kleinanleger den Markt verlassen haben. Das sind etwa 2,75 Milliarden Dollar, gekauft in der Phase der größten Angst. Bitcoin notiert wieder über 64.000 Dollar, und dieser Ablauf wiederholt sich in fast jedem Zyklus. Die Krypto News dieser Woche drehen sich deshalb um eine Frage, was diese Wallets sehen, das der Rest des Marktes noch nicht sieht. Denn wer früh kauft, kauft leise. Wir zeigen Ihnen die Daten, die Kursziele und den Ort, an den ein Teil dieses Geldes weiterwandert.

Krypto News zu Bitcoin, was die Wale kaufen und was die Prognosen sagen

Bitcoin ist am 19. August 2026 laut Invezz über 64.000 Dollar gestiegen, nachdem große Adressen erneut als Käufer auftraten. Der entscheidende Widerstand liegt bei 66.000 Dollar, und der Kurs wurde dort bereits zweimal abgewiesen. Gelingt ein Tagesschluss darüber, öffnet sich der Weg Richtung 72.000 und danach 75.000 Dollar. Unter 62.000 Dollar wäre die Erholung dagegen hinfällig. Das Muster ist bekannt, erst die Angst, dann die Erholung.

Die eigentliche Geschichte steht auf der Blockchain. Laut Bloomberg kauften große Halter in 60 Tagen rund 43.000 Bitcoin im Wert von etwa 2,75 Milliarden Dollar, Zahlen von CryptoQuant, ohne Börsen und Mining Pools. Sie begannen bei rund 60.000 Dollar, also nahe den Tiefstständen. Gleichzeitig fiel die Exchange Whale Ratio, und Glassnode meldet, dass starke Hände wieder Bitcoin kaufen.

Die Kursziele sind vorsichtiger geworden. Wetten auf 100.000 Dollar wurden zurückgenommen, auch wenn Anthony Scaramucci an dieser Marke festhält. Rechnen Sie nach, von 64.000 Dollar aus wäre das rund das Anderthalbfache. Bitcoin liegt zudem etwa 50 Prozent unter seinem Hoch von 2025, selbst eine volle Erholung bliebe damit überschaubar. Wer mehr sucht, muss dorthin, wo die Marktgröße noch Raum lässt.

Pepeto in den Krypto News, ein Aufstieg mit dem Muster von 2020

Genau dorthin fließt ein Teil dieses Geldes, und der Name lautet Pepeto. Diese Woche hat das Projekt bestätigt, dass seine DeFi Werkzeuge kurz vor dem Start stehen, und sie setzen dort an, wo Ethereum schwächelt, bei hohen Gebühren und langsamen Trades. Den Aufbau leitet ein Binance Entwickler, der genau das bereits auf höchstem Niveau gemacht hat. Geprüft wurde der gesamte Code von SolidProof, bevor der Presale überhaupt öffnete. Hier steht damit fertige Technik, wo andere Presales nur Ankündigungen liefern.

Käufer verweisen auf diese Qualität und auf das Tempo, mit dem Geld in die Runden auf der Pepeto Website fließt. Wer das Projekt beobachtet, sieht 2020 zurückkommen, fliegende Memes und plötzlich reden alle über denselben Coin. Damals kauften manche, andere sahen zu. Dogecoin kostete im März 2020 rund 0,002 Dollar und stand im Mai 2021 laut CoinGecko bei 0,73 Dollar.

Aus 1.000 Dollar wurden in diesem Zeitraum rechnerisch 365.000 Dollar. Das ist Krypto in einem Satz, eine frühe Entscheidung verändert alles, und wer sie auslässt, erinnert sich Jahre später daran. Bei Pepeto verkauft sich jede Stufe schneller als die vorherige, und die Community wächst schneller als bei Projekten mit weit größeren Budgets.

Auffällig ist, dass die kaufenden Wallets denselben Adressen ähneln, die Ende 2020 Dogecoin einsammelten. Über 10,38 Millionen Dollar liegen bereits im Presale, der Einstieg bei 0,000000188 Dollar, und jede Runde hebt diesen Preis. Auch ohne Spekulation steht das Projekt für sich, echtes Wachstum, fertige Werkzeuge, eine wachsende Zahl an Haltern. Ob daraus eine Geschichte dieser Größe wird, ist längst nicht mehr die Frage, sondern nur noch, wie weit sie trägt. Wer wartet, kauft in der nächsten Runde teurer.

Fazit

Die Krypto News zu Bitcoin zeigen einen Markt, in dem große Halter kaufen, während Kleinanleger noch abwarten. Nach dem Ende solcher Phasen floss Geld immer am schnellsten in virale Meme Projekte mit echten Werkzeugen. In diesem Jahr passt ein Projekt besonders gut auf diese Beschreibung, und sein Presale ist noch offen. Die großen Wallets dort handeln nicht auf gut Glück. Wer ihnen in früheren Zyklen früh folgte, stand am Ende anders da. Der teuerste Fehler in diesem Markt war selten ein misslungener Trade, sondern die Gelegenheit, die man aus Vorsicht ausgelassen hat. Und das Fenster vor dem Listing wird jede Woche schmaler.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie viel Bitcoin haben die Wale zuletzt gekauft?

Rund 43.000 Bitcoin in 60 Tagen, etwa 2,75 Milliarden Dollar, laut CryptoQuant ohne Börsen und Mining Pools. Bitcoin notiert über 64.000 Dollar, der Widerstand liegt bei 66.000 Dollar.

Ist Pepeto der führende Krypto Presale dieses Zyklus?

Ja. Wallets, die Ende 2020 Dogecoin einsammelten, füllen heute die Runden, über 10,38 Millionen Dollar sind eingezahlt, und alle Zahlen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.