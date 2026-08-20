Wir feiern wegweisende Initiativen, die Mary Kay für die Verbraucher von heute und morgen positionieren

Mary Kay Inc. ("Mary Kay"), das weltweit führende und ikonische Unternehmen im Bereich Schönheit und Unternehmertum, gab heute wegweisende Meilensteine in seiner Unternehmensentwicklung bekannt und lud die nächste Generation dazu ein, sich mit einem modernisierten Mary Kay auseinanderzusetzen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260819012072/de/

Ryan Rogers, Chief Executive Officer of Mary Kay Inc. (Image Credit: Mary Kay Inc.)

Erklärung von Ryan Rogers , Chief Executive Officer von Mary Kay

"Wir definieren den Moment für Mary Kay neu. Wir investieren in Technologie und Forschung, um nahtlose digitale Erlebnisse zu schaffen und gleichzeitig die persönlichen Beziehungen und das Gemeinschaftsgefühl zu bewahren, die Mary Kay seit jeher auszeichnen. Von der Einführung von "Mary Kay My Shop" über Produktinnovationen der nächsten Generation bis hin zu zielgerichteten Initiativen jeder Meilenstein spiegelt die Dynamik wider, die unsere Transformation vorantreibt. Aufbauend auf einem mehr als 60-jährigen unternehmerischen Erbe gestalten wir die Interaktion der Verbraucher mit Mary Kay neu, indem wir sie dort abholen, wo sie sich vernetzen, einkaufen und austauschen, und gleichzeitig die Möglichkeiten für unsere unabhängigen Schönheitsberaterinnen erweitern, in einer sich schnell verändernden digitalen Welt erfolgreich zu sein. Unter der Führung von transformativen Führungskräften im gesamten Unternehmen setzt Mary Kay kühne Ambitionen in strategisches Wachstum um und schafft so dauerhaften Wert für Generationen von Stakeholdern."

Um mehr über das Transformations-Führungsteam zu erfahren, besuchen Sie die globale Website von Mary Kay.

MARY KAY MY SHOP: EINE NEUE ART DES ZUGANGS ZUM MARKENERLEBNIS FÜR ONLINE-KÄUFER

Mary Kay My Shop ist eine digitale Weiterentwicklung, die das Einkaufserlebnis der Verbraucher optimiert, um den Bedürfnissen einer digital versierten Generation gerecht zu werden, die Komfort, Auswahl und nahtlose Interaktionen erwartet. Über My Shop können Sie nicht nur Mary Kay-Produkte ganz einfach direkt online kaufen, sondern auch ganz unkompliziert Kontakt zu einer unabhängigen Schönheitsberaterin aufnehmen, um eine individuelle Beratung zu erhalten.

gerecht zu werden, die Komfort, Auswahl und nahtlose Interaktionen erwartet. Über My Shop können Sie nicht nur Mary Kay-Produkte ganz einfach direkt online kaufen, sondern auch ganz unkompliziert Kontakt zu einer unabhängigen Schönheitsberaterin aufnehmen, um eine individuelle Beratung zu erhalten. My Shop ist eine Cloud-basierte, integrierte Plattform, die unabhängige Schönheitsberaterinnen zudem mit neuen, personalisierten Online-Shops ausstattet, die mit den E-Commerce-, Zahlungs-, Versand- und Social-Media-Funktionen von Mary Kay verbunden sind. So können sie ihre Kundinnen dort ansprechen, wo diese sich gerade befinden sei es persönlich, online oder über soziale Plattformen. Diese Flexibilität ist auf dem heutigen Markt, auf dem der Mobile-Commerce über 62 des Umsatzes im Beauty-Bereich ausmacht, von entscheidender Bedeutung. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie die Mary Kay-Website.

ausstattet, die mit den E-Commerce-, Zahlungs-, Versand- und Social-Media-Funktionen von Mary Kay verbunden sind. So können sie ihre Kundinnen dort ansprechen, wo diese sich gerade befinden sei es persönlich, online oder über soziale Plattformen. Diese Flexibilität ist auf dem heutigen Markt, auf dem der Mobile-Commerce über 62 des Umsatzes im Beauty-Bereich ausmacht, von entscheidender Bedeutung. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie die Mary Kay-Website. My Shop wurde 2025 in den Vereinigten Staaten und in Deutschland eingeführt, expandierte im Sommer 2026 nach Kanada, Mexiko und Spanien und wird schrittweise auf den weltweiten Märkten eingeführt.

INTELLIGENTE, INKLUSIVE INNOVATIONEN IM BEREICH DER SCHÖNHEIT, DIE AUF DIE PFLEGE-ROUTINEN DER NÄCHSTEN GENERATION TREFFEN

Mary Kay definiert moderne Schönheit mit einem Sortiment, das genau auf die Lebensweise und die Schönheitsroutinen der Verbraucher von heute zugeschnitten ist. Das Sortiment von Mary Kay umfasst intelligente Hautpflege, inklusive Innovationen für einen ebenmäßigen Teint sowie Make-up, das eine mühelose Selbstentfaltung ermöglicht, und Wellness-Lösungen, die jede Schönheitsroutine ergänzen. Damit wird den Verbrauchern der nächsten Generation gerecht, ganz gleich, wo sie sich auf ihrer Schönheitsreise und in ihrem Alltag befinden.

mit einem Sortiment, das genau auf die Lebensweise und die Schönheitsroutinen der Verbraucher von heute zugeschnitten ist. Das Sortiment von Mary Kay umfasst intelligente Hautpflege, inklusive Innovationen für einen ebenmäßigen Teint sowie Make-up, das eine mühelose Selbstentfaltung ermöglicht, und Wellness-Lösungen, die jede Schönheitsroutine ergänzen. Damit wird den Verbrauchern der nächsten Generation gerecht, ganz gleich, wo sie sich auf ihrer Schönheitsreise und in ihrem Alltag befinden. Hautpflege steht an erster Stelle: Mary Kay Clinical Solutions Barrier Restore 1:1:3 nutzt ein patentiertes Verhältnis von Fettsäuren, Ceramiden und Cholesterin, um die Hautbarriere zu stärken, während die Mary Kay Hydrating Cream Mask unterwegs Feuchtigkeit spendet, ohne dass sie abgespült werden muss. Die TimeWise 3D Foundation bietet eine perfekt auf Sie abgestimmte Farbabstimmung in 36 naturgetreuen Hauttönen sowie eine hautfreundliche Wirkweise.

Mary Kay Clinical Solutions Barrier Restore 1:1:3 nutzt ein patentiertes Verhältnis von Fettsäuren, Ceramiden und Cholesterin, um die Hautbarriere zu stärken, während die Mary Kay Hydrating Cream Mask unterwegs Feuchtigkeit spendet, ohne dass sie abgespült werden muss. Die TimeWise 3D Foundation bietet eine perfekt auf Sie abgestimmte Farbabstimmung in 36 naturgetreuen Hauttönen sowie eine hautfreundliche Wirkweise. Ein kultiges Augen-Duo: Von einem ausdrucksstarken Look bis hin zur mühelosen Entfernung die Lash Love Fanorama Define+Lift Mascara und der Mary Kay Ölfreie Augen-Make-up-Entferner helfen Schönheitsbegeisterten dabei, jeden Look zu kreieren, zum Ausdruck zu bringen und ganz einfach aufzufrischen.

Von einem ausdrucksstarken Look bis hin zur mühelosen Entfernung die Lash Love Fanorama Define+Lift Mascara und der Mary Kay Ölfreie Augen-Make-up-Entferner helfen Schönheitsbegeisterten dabei, jeden Look zu kreieren, zum Ausdruck zu bringen und ganz einfach aufzufrischen. Verantwortungsbewusste Produktverpackung und Beschaffung von Inhaltsstoffen: Mary Kay reduziert den Kunststoffanteil, erhöht den Anteil an recycelten Materialien und treibt die Entwicklung recyclingfähiger Verpackungen voran, darunter die Flasche der "TimeWise Targeted-Action Toning Lotion", die zu 94 aus recyceltem Post-Consumer-Material besteht. Darüber hinaus unterstützt Mary Kay die verantwortungsvolle Beschaffung von Shea- und Palmöl über die Global Shea Alliance und den Roundtable on Sustainable Palm Oil. Entdecken Sie den Nachhaltigkeitsbericht 2026 von Mary Kay hier.

Mary Kay reduziert den Kunststoffanteil, erhöht den Anteil an recycelten Materialien und treibt die Entwicklung recyclingfähiger Verpackungen voran, darunter die Flasche der "TimeWise Targeted-Action Toning Lotion", die zu 94 aus recyceltem Post-Consumer-Material besteht. Darüber hinaus unterstützt Mary Kay die verantwortungsvolle Beschaffung von Shea- und Palmöl über die Global Shea Alliance und den Roundtable on Sustainable Palm Oil. Entdecken Sie den Nachhaltigkeitsbericht 2026 von Mary Kay hier. Beauty-Tech: Um Produktempfehlungen individuell anzupassen und das Kundenerlebnis zu verbessern, nutzt der KI-gestützte Foundation Finder von Mary Kay fortschrittliche künstliche Intelligenz, um das Gesicht einer Kundin über ihr Mobiltelefon zu scannen und ihr innerhalb von Sekunden personalisierte Empfehlungen für den passenden Foundation-Farbton zu geben und zwar durch die präzise Erkennung von 151 Gesichtspunkten.

Um Produktempfehlungen individuell anzupassen und das Kundenerlebnis zu verbessern, nutzt der von Mary Kay fortschrittliche künstliche Intelligenz, um das Gesicht einer Kundin über ihr Mobiltelefon zu scannen und ihr innerhalb von Sekunden personalisierte Empfehlungen für den passenden Foundation-Farbton zu geben und zwar durch die präzise Erkennung von 151 Gesichtspunkten. Der weltweit verfügbare Foundation Finder von Mary Kay hat bereits höchste Anerkennung gefunden.

MARY KAY GLOBAL SOCIAL SQUAD: EINE WELTWEITE GEMEINSCHAFT AUFSTREBENDER SOZIALER SCHÖPFER BELEBEN

Das im März 2026 ins Leben gerufene Mary Kay Global Social Squad ist ein strategisches Pilotprojekt, das eine neue Generation digitaler Storyteller fördert und die Verbindungen zu Beauty-Begeisterten weltweit stärkt.

ist ein strategisches Pilotprojekt, das eine neue Generation digitaler Storyteller fördert und die Verbindungen zu Beauty-Begeisterten weltweit stärkt. Das Programm unterstützt unabhängige Beauty-Beraterinnen dabei, sich zu authentischen Social-Media-Creators zu entwickeln, die durch relevante, hochwertige Inhalte Produktwissen, Beauty-Inspirationen und die neuesten Beauty-Trends vermitteln. Das erste Pilotprojekt vereint mehr als 70 Creators in 15 Märkten in vier Regionen: Nordamerika, Asien-Pazifik, Lateinamerika und Europa.

Durch Investitionen in die Weiterbildung von Content-Erstellern und den Aufbau einer Community schafft Mary Kay ein "Social-First"-Netzwerk, das die Bekanntheit der Marke und der Produkte steigert und Mary Kay den Verbrauchern weltweit näherbringt.

RENAISSANCE DES UNTERNEHMERGEISTES

Ansprache der Unternehmer der nächsten Generation: Aufbauend auf Mary Kay Ashs Überzeugung, dass Frauen sich gegenseitig stärken können, bringt Mary Kay Verbraucherinnen und Unternehmerinnen zusammen, die wachsen, etwas zurückgeben und Teil von etwas Größerem als sich selbst sein möchten Die Geschäftsmöglichkeit von Mary Kay ist zielorientiert und verbindet digitale mit persönlichen Kontakten; sie entspricht damit den unternehmerischen Ambitionen der Generation Z, ihrer Technikaffinität und ihrem starken Wunsch nach Gemeinschaft. Die Generation Z machte 9 der im Jahr 2025 in den USA gegründeten Unternehmen aus 1 . Mehr als die Hälfte der Erwachsenen der Generation Z hat ernsthaft darüber nachgedacht, ein Unternehmen zu gründen, was ein starkes Interesse an flexiblen Wegen zum Unternehmertum unterstreicht 2

Aufbauend auf Mary Kay Ashs Überzeugung, dass Frauen sich gegenseitig stärken können, bringt Mary Kay Verbraucherinnen und Unternehmerinnen zusammen, die wachsen, etwas zurückgeben und Teil von etwas Größerem als sich selbst sein möchten Die Geschäftsmöglichkeit von Mary Kay ist zielorientiert und verbindet digitale mit persönlichen Kontakten; sie entspricht damit den unternehmerischen Ambitionen der Generation Z, ihrer Technikaffinität und ihrem starken Wunsch nach Gemeinschaft. Die Generation Z machte 9 der im Jahr 2025 in den USA gegründeten Unternehmen aus . Mehr als die Hälfte der Erwachsenen der Generation Z hat ernsthaft darüber nachgedacht, ein Unternehmen zu gründen, was ein starkes Interesse an flexiblen Wegen zum Unternehmertum unterstreicht "Social First"-Veranstaltungen: Mary Kay investiert weiterhin in legendäre Veranstaltungen für das Vertriebsteam wie das "Seminar" und die "Leadership Conference", die die Mary-Kay-Gemeinschaft marktübergreifend zusammenbringen, um geschäftliche Erfolge zu feiern und bedeutungsvolle Verbindungen zu stärken. Die Veranstaltungen entwickeln sich zudem zu "Social-First"-Erlebnissen, die auf technologische Möglichkeiten setzen und speziell für Beauty-Unternehmerinnen konzipiert sind. Diese Veranstaltungen sind mehr als nur Events sie sind Sprungbretter für die nächste Generation, die unabhängige Vertriebsmitarbeiterinnen mit Social-Media-Know-how, E-Commerce-Kenntnissen und intelligenten digitalen Tools ausstatten, um Kontakte zu knüpfen, zu wachsen und eine Führungsrolle zu übernehmen.

ZIELSETZUNG IN DER PRAXIS: PINK CHANGING LIVES

Als weltweit führendes Unternehmen der Kosmetikbranche fördert Mary Kay eine lebendige Gemeinschaft, die auf Sinnhaftigkeit, Vertrauen und Zugehörigkeit basiert, über Generationen hinweg Anklang findet und bei der nächsten Generation kulturelle Relevanz schafft.

Diese Zielsetzung erstreckt sich auf die Gesellschaft durch Pink Changing Lives, das globale Programm von Mary Kay für soziales Engagement, das seit 2008 mehr als 230 Millionen US-Dollar an finanzieller und Sachunterstützung bereitgestellt hat, um das Leben von Frauen und ihren Familien zu bereichern durch die Förderung der Krebsforschung, die Unterstützung von Überlebenden häuslicher Gewalt und die Schaffung von Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Stärkung weltweit.

WELTWEIT ANERKANNTE SPITZENMARKE

Mary Kay wurde von Euromonitor International vier Jahre in Folge (2023-2026) zur weltweit führenden Direktvertriebsmarke für Hautpflege und dekorative Kosmetik 3 gekürt.

gekürt. Mary Kay belegte Platz 2 auf der Forbes-Liste der besten Kundendienste 2026 und verbesserte sich damit gegenüber Platz 93 im Jahr 2025 4 . Mary Kay ist die einzige Kosmetikmarke unter den Top 15 und das einzige Direktvertriebsunternehmen unter den Top 50.

und verbesserte sich damit gegenüber Platz 93 im Jahr 2025 . Mary Kay ist die einzige Kosmetikmarke unter den Top 15 und das einzige Direktvertriebsunternehmen unter den Top 50. Mary Kay belegte Platz 8 von 5.500 Marken auf der Forbes-Liste "Best Brands for Social Impact 2026" 5 und verbesserte sich damit gegenüber dem hervorragenden 9. Platz, den das Unternehmen im Jahr 2025 erreicht hatte. Mary Kay ist die einzige Kosmetikmarke unter den Top 15 und das einzige Direktvertriebsunternehmen auf der Liste.

und verbesserte sich damit gegenüber dem hervorragenden 9. Platz, den das Unternehmen im Jahr 2025 erreicht hatte. Mary Kay ist die einzige Kosmetikmarke unter den Top 15 und das einzige Direktvertriebsunternehmen auf der Liste. Mary Kay belegte Platz 13 im Happi-Bericht "Top 50 U.S. Companies 2026"6

WUSSTEN SIE SCHON:

63 der Mitglieder der Geschäftsleitung, 64 der Wissenschaftler in der Forschung und Entwicklung, 79 des globalen Marken- und Kreativteams, 63 unserer weltweiten Belegschaft sowie 60 der Führungspositionen in den zehn wichtigsten Märkten von Mary Kay werden von Frauen bekleidet7

Über Mary Kay

Als eine der ersten, die die gläserne Decke durchbrachen, gründete Mary Kay Ash 1963 in Texas ihre Traum-Kosmetikmarke mit einem Ziel: das Leben von Frauen zu bereichern. Aus diesem Traum ist ein globales Unternehmen mit Millionen unabhängiger Vertriebspartnerinnen in 40 Märkten hervorgegangen. Seit über 60 Jahren befähigt Mary Kay Frauen, ihre eigene Zukunft durch Bildung, Mentoring, Engagement und Innovation selbst zu gestalten. Mary Kay engagiert sich für Investitionen in die Wissenschaft hinter der Schönheit und stellt hochmoderne Hautpflegeprodukte, dekorative Kosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Düfte her. Mary Kay setzt sich dafür ein, unseren Planeten für zukünftige Generationen zu bewahren, von Krebs und häuslicher Gewalt betroffene Frauen zu schützen und junge Menschen zu ermutigen, ihre Träume zu verwirklichen. Erfahren Sie mehr unter marykayglobal.com. Finden Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn.

____________________ 1 Laut einem neuen Bericht von Gusto übertreffen Unternehmer der Generation Z bei Unternehmensgründungen erstmals die Zahl der Babyboomer 2 Die Studie von LendingTree aus dem Jahr 2026 3 "Source Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care 2026 Edition, Value Sales at RSP, 2025 Data" 4 Alan Schwarz (14. Oktober 2025). Forbes Best Customer Service 2026. https://www.forbes.com/lists/best-customer-service/ 5 Alan Schwarz (17. März 2026). Best Brands For Social Impact 2026. https://www.forbes.com/lists/best-brands-social-impact/ 6 Happi's Top 50-Bericht. https://www.happi.com/top-companies-reports/top-50-us-companies/ 7 Women Representation and Leadership at Mary Kay (Mai 2026).

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Mary Kay Inc. Corporate Communications

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972.687.5332 oder media@mkcorp.com