DJ EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas fester
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt um 14 Ticks auf 123,9 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 123,94 Prozent und das Tagestief bei 123,76 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 7.916 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 20 Ticks auf 104,6 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 113,65 Prozent.
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August 20, 2026 00:05 ET (04:05 GMT)
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