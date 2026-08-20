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BERENBERG - Nach dem Rauswurf der Geschäftsleitung durch die Finanzaufsicht Bafin bereitet die Hamburger Privatbank Berenberg den Neustart vor. "Aktuell laufen Gespräche mit mehreren erfahrenen Bankmanagern", sagten mehrere mit den Vorgängen vertraute Personen Capital. Demnach sollen alle drei offenen Posten in der Geschäftsführung wiederbesetzt werden. In einem beispiellosen Vorgang hatte die Bafin im Juni die komplette Führung der Bank abgesetzt und zwei Sonderbeauftragte als Geschäftsleiter eingesetzt. Der Vorwurf lautet, dass die internen Kontrollsysteme bewusst umgangen worden seien. Unklar ist, ob zwei oder drei der früheren Geschäftsführer der Berenberg-Bank von den vorteilhaften Krediten profitiert haben. Als Konsequenz aus dem Skandal will die Hamburger Traditionsbank auch ihre Rechtsform ändern. Ziel ist die Einrichtung eines starken und unabhängigen Aufsichtsrats, der künftig die Vorstände besser überwachen kann. Derzeit firmiert die Bank als Kommanditgesellschaft. (Capital)

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August 20, 2026 00:17 ET (04:17 GMT)

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