Gold und Silber reagieren mit kräftigen Kursgewinnen auf die überraschende Ausweitung der US-Anleiherückkäufe. Das Finanzministerium verdoppelt ab dem 9. September das maximale Volumen seiner Rückkäufe von Staatsanleihen mit Laufzeiten zwischen zehn und 30 Jahren von zwei auf mindestens vier Milliarden Dollar je Operation. Die Renditen am langen Ende und der Dollar gaben daraufhin nach; Gold stieg um mehr als vier Prozent auf rund 4.500 Dollar, Silber kletterte wieder über 65 Dollar. Die Maßnahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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