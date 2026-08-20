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tonies baut führende Position in Nordamerika aus und steigert weltweiten Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um 41 Prozent - außergewöhnliche Nachfrage nach der Toniebox 2 treibt starke Wachstumsdynamik



20.08.2026 / 07:30 CET/CEST

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tonies baut führende Position in Nordamerika aus und steigert weltweiten Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um 41 Prozent - außergewöhnliche Nachfrage nach der Toniebox 2 treibt starke Wachstumsdynamik Umsatz steigt um 38 % (+41 % währungsbereinigt, "cc") gegenüber dem Vorjahr auf 242,9 Mio. Euro - starke Toniebox 2-Nachfrage als Wachstumsmotor für alle Märkte

steigt um 38 % (+41 % währungsbereinigt, "cc") gegenüber dem Vorjahr auf 242,9 Mio. Euro - starke Toniebox 2-Nachfrage als Wachstumsmotor für alle Märkte Nordamerika zeigt außergewöhnliches Momentum und wächst als größter Markt am schnellsten: Umsatzsteigerung von 48 % (+57 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 104,3 Mio. Euro

zeigt außergewöhnliches Momentum und wächst als größter Markt am schnellsten: Umsatzsteigerung von 48 % (+57 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 104,3 Mio. Euro DACH wächst gegenüber dem Vorjahr um 26 % (+26% cc) auf 88,9 Mio. Euro: anhaltender Erfolg der Toniebox 2 und kürzlich erschienener Produktinnovationen zeigt, wie tonies auch in etablierten Märkten stark wächst

wächst gegenüber dem Vorjahr um 26 % (+26% cc) auf 88,9 Mio. Euro: anhaltender Erfolg der Toniebox 2 und kürzlich erschienener Produktinnovationen zeigt, wie tonies auch in etablierten Märkten stark wächst Rest der Welt steigert Umsatz um 41 % (+43 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 49,7 Mio. Euro, getrieben von zunehmender Haushaltsdurchdringung in den Regionen

steigert Umsatz um 41 % (+43 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 49,7 Mio. Euro, getrieben von zunehmender Haushaltsdurchdringung in den Regionen Bereinigte EBITDA-Marge von 0,7 % spiegelt eine zeitliche Verlagerung des Produktmixes hin zu Toniebox-Absätzen und Einfluss von US-Zöllen wider; operative Effizienzsteigerungen kompensieren diese Effekte teilweise

von 0,7 % spiegelt eine zeitliche Verlagerung des Produktmixes hin zu Toniebox-Absätzen und Einfluss von US-Zöllen wider; operative Effizienzsteigerungen kompensieren diese Effekte teilweise Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt: tonies erwartet anhaltend starkes und profitables Wachstum LUXEMBURG, 20. August 2026 // tonies SE ("tonies"), die weltweit führende interaktive Audioplattform für Kinder, ist im ersten Halbjahr 2026 in ihren Segmenten und Produktkategorien stark und profitabel gewachsen. Im ersten Halbjahr verzeichnete tonies insbesondere im wichtigen Wachstumsmarkt Nordamerika eine herausragende Umsatzentwicklung. Die weltweit außergewöhnlich starke Nachfrage nach Tonieboxen unterstreicht tonies' Ambition, über den anhaltenden Ausbau der installierten Gerätebasis nachhaltig zu skalieren. Seit Beginn des Jahres erreichte tonies zudem bedeutende Meilensteine bei der Strategieumsetzung, darunter die Ankündigung der Toniebox Lite zum Ausbau des eigenen Ökosystems und die Planung weiterer internationaler Expansion für 2027. Tobias Wann, CEO von tonies, kommentiert: "Das erste Halbjahr 2026 war stark - in jedem Segment, über alle Kategorien hinweg, und mit unterm Strich 41 % Wachstum. Das ist das Ergebnis einer starken Teamleistung und klarer strategischer Prioritäten: Wir wachsen international, wir bauen unser Ökosystem aus und begeistern Familien immer wieder aufs Neue. Der anhaltende Erfolg der Toniebox 2 zeigt, dass wir zum richtigen Zeitpunkt das richtige Produkt eingeführt haben. Wir konnten unsere installierte Basis erneut deutlich ausbauen: Dies ist eine wichtige Grundlage, um auch künftig weiter stark zu wachsen und tonies zu einer globalen Ikone zu entwickeln. Mit der Toniebox Lite haben wir international nun erstmals ein zweites Gerät im Markt und erreichen so noch mehr Familien. Dank herausragender Partnerschaften, zum Beispiel mit Bluey, Pokémon und Hasbro, gehen wir mit der stärksten Pipeline der vergangenen Jahre und viel Zuversicht in die zweite Jahreshälfte." Hansjörg Müller, CFO von tonies, fügt hinzu: "Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis des ersten Halbjahres: tonies wächst dynamisch, profitabel und nachhaltig. Besonders Nordamerika zeigt das massive Potenzial, das noch vor uns liegt. Unser größter Markt ist mit 57 % auch der am schnellsten wachsende - und das, obwohl die Haushaltsdurchdringung noch immer im niedrigen zweistelligen Bereich liegt. Die bereinigte Marge spiegelt eine geplante zeitliche Veränderung in unserem Produktmix und den US-Zöllen wider. Während der Verkauf von mehr Tonieboxen vorübergehend zu einer niedrigeren Bruttomarge führt, fördert die wachsende installierte Basis langfristig margenstarke Attach-Umsätze. Strukturell ist das genau das richtige Signal. Wir gehen mit Überzeugung in die zweite Jahreshälfte und bestätigen unsere Prognose für 2026." Umsatz: tonies wächst stark in allen Segmenten und steigert internationalen Umsatzanteil auf 63 % Unterstützt von einem starken zweiten Quartal wuchs tonies im ersten Halbjahr 2026 in allen Regionen und Produktkategorien, wobei der Anteil der internationalen Umsätze weiter steigt. Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 38 % (+41 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 242,9 Mio. Euro. Der Umsatzanteil der Märkte außerhalb der DACH-Region stieg um 3 Prozentpunkte auf 63 % (H1 2025: 60 %), begünstigt durch die erfolgreiche Umsetzung von tonies' internationaler Wachstumsstrategie und die weitere geografische Diversifizierung des Geschäfts. Im zweiten Quartal steigerte tonies den Gruppenumsatz um 48 % (+49 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 117,3 Mio. Euro. Nordamerika bleibt der zentrale Wachstumsmotor: tonies' größter Markt verzeichnete im ersten Halbjahr auch das schnellste Wachstum der Gruppe und steigerte seinen Umsatz um 48 % (+57 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 104,3 Mio. Euro. Eine fortgesetzte Vertiefung der Handelspartnerschaften, eine wachsende Haushaltsabdeckung sowie eine hohe Nachfrage nach Tonieboxen waren wesentliche Treiber. Das zweite Quartal übertraf dabei noch den guten Jahresbeginn: Zwischen April und Juni wuchs tonies' Umsatz um 83 % (+85% cc) im Vorjahresvergleich auf 56,5 Mio. Euro. Bei einer relativ niedrigen Haushaltsdurchdringung verbleibt im nordamerikanischen Markt somit erhebliches Wachstumspotenzial. Die Performance in DACH zeigt erneut, welches Wachstumspotenzial tonies auch in bereits etablierten Märkten besitzt. Im ersten Halbjahr beschleunigte die Region ihre Wachstumsdynamik signifikant und steigerte den Umsatz um 26% (+26 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 88,9 Mio. Euro. Die Entwicklung ist sowohl der grundsätzlichen Dynamik höherer Attach-Verkäufe bei einer wachsenden installierten Basis, als auch dem erfolgreichen Ausbau des Ökosystems mit Toniebox 2, Formatinnovationen und neuen Partnerschaften zuzuschreiben. Im zweiten Quartal verzeichnete DACH ein Wachstum von 23 % (+23 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 39 Mio. Euro. Die Region Rest der Welt, bestehend aus Großbritannien & Irland, Frankreich, Australien & Neuseeland, steigerte den Umsatz um 41 % (+43 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 49,7 Mio. Euro. Im zweiten Quartal wuchs das Segment um 31 % (+31 % cc) auf 21,8 Mio. Euro. Die Umsatzentwicklung gestaltet sich planmäßig: Zunehmende Markenbekanntheit und Haushaltsdurchdringung werden unterstützt von global relevanten Produkteinführungen. Mit weiteren Markteintritten wird tonies seinen internationalen Expansionskurs 2027 konsequent fortsetzen. Wachsende installierte Basis an Tonieboxen und starke Tonies-Umsätze treiben Erfolg Das Wachstum im ersten Halbjahr 2026 wurde von allen Produktkategorien getragen: Tonies-Figuren bleiben die mit Abstand größte Kategorie und legten deutlich zu, während Tonieboxen das stärkste Wachstum verzeichneten. Auch im Bereich Accessoires & Digital wuchs der Umsatz zweistellig. Der Umsatz mit Tonieboxen stieg im ersten Halbjahr um 65 % (+69 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 57,2 Mio. Euro. Die anhaltend starke Nachfrage nach der Toniebox 2 führte auch im zweiten Quartal zu einem Wachstumssprung von 75 % (+76 % cc) gegenüber einer vergleichsweise niedrigen Vorjahresbasis, als der Handel die Markteinführung der Toniebox 2 im dritten Quartal 2025 antizipierte. Die Einführung der Toniebox Lite im zweiten Halbjahr 2026 erweitert die Kategorie künftig um ein weiteres Gerät und baut tonies' vielseitiges Audio-Ökosystem weiter aus. Mit einem kompakteren Format und zu einem günstigeren Einstiegspreis erschließt tonies mit der Toniebox Lite neue Zielgruppen und erweitert seinen adressierbaren Markt deutlich. Der Umsatz mit Tonies-Figuren stieg im ersten Halbjahr um 32 % (+36 % cc) auf 177,1 Mio. Euro. Im zweiten Quartal verzeichnete tonies in dieser Kategorie ein Umsatzplus von 41 % (+43 % cc) gegenüber dem Vorjahr. Die Beschleunigung dieser Dynamik ist ein weiteres Zeichen für die sich selbst verstärkende Entwicklung der Attach-Umsätze infolge einer wachsenden installierten Gerätebasis. Unterstützend wirken neue, international attraktive Partnerschaften: In den vergangenen Wochen kamen unter anderem Bluey, Pokémon und "tonifizierte" Fassungen von Brettspielklassikern wie Monopoly neu auf tonies' Plattform. Der Umsatz in der Kategorie Accessoires & Digital stieg gegenüber dem Vorjahr um 13 % (+15 % cc) auf 8,6 Mio. Euro, wobei insbesondere neue Standregale, Bluetooth-Kopfhörer und Nachtlichter großen Anklang in der tonies-Community fanden. Produktmix-Effekt und US-Zölle beeinflussen Margen, teilweise kompensiert durch operative Effizienzsteigerungen Im Vergleich zum Vorjahr sank die bereinigte EBITDA-Marge in den ersten sechs Monaten um 1,4 Prozentpunkte auf 0,7 %. Hier wirken sich neue US-Zölle sowie ein überproportionales Toniebox-Wachstum aus. Letzteres bringt zwar vorübergehend eine geringere Bruttomarge mit sich, vergrößert jedoch langfristig die Zahl der installierten Geräte. Dies generiert im Laufe der Zeit margenstarke Attach-Umsätze. Auf operativer Ebene verzeichnete tonies signifikante Effizienzgewinne in Fulfillment, Marketing und SG&A, was den Rückgang der Bruttomarge aus Toniebox-Umsätzen teilweise abfederte. Mit Blick auf die Segmente zeigt sich zunehmend tonies' operative Effizienz: Die EBITDA-Marge in DACH verbesserte sich um 7,9 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich auf 24,4 %, in Nordamerika zeigt eine stabile Marge von 1,3 % die operative Reife des wichtigsten Wachstumsmarkts trotz ungünstigem Produktmix, und im Segment Rest der Welt erhöhte sich die EBITDA-Marge um 3,7 Prozentpunkte. Der Free Cashflow betrug im ersten Halbjahr 2026 -64,3 Mio. Euro. Dies war das Ergebnis des Aufbaus saisonaler Lagerbestände für bedeutende Produkteinführungen, darunter Bluey, Hasbro, Pokémon und der Toniebox Lite. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet tonies weiterhin einen positiven Free Cashflow. Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt: anhaltendes und nachhaltig profitables Wachstum tonies bekräftigt seine vollständige Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und erwartet nachhaltiges und profitables Wachstum, das auch gegenüber dem aktuell herausfordernden makroökonomischen Umfeld resilient ist. Da der überwiegende Teil des Umsatzes und der Profitabilität gegen Jahresende erzielt wird, erwartet das Unternehmen: Umsatzwachstum : mehr als 20 % währungsbereinigt auf mehr als 760 Mio. Euro

: mehr als 20 % währungsbereinigt auf mehr als 760 Mio. Euro Umsatzwachstum in Nordamerika : mehr als 30 % währungsbereinigt

: mehr als 30 % währungsbereinigt Bereinigte EBITDA-Marge: 9 % bis 11 %. Die Prognose basiert auf der Annahme, dass es zu keiner wesentlichen Verschlechterung der Konsumstimmung und keinen Ereignissen höherer Gewalt kommen wird. Die bereinigte EBITDA-Prognose basiert auf einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,20 USD. CEO Tobias Wann und CFO Hansjörg Müller werden die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026 von tonies heute, Donnerstag, den 20. August, um 15 Uhr MESZ in einer Präsentation vorstellen. Um sich für den Webcast anzumelden, klicken Sie bitte hier . Alle Dokumente sind auf der Investor Relations Website von tonies unter Publikationen verfügbar Zahlen auf einen Blick in Mio. EUR Q2 2026 Q2 2025 Delta Delta (cc) H1 2026 H1 2025 Delta Delta (cc) Umsatz 117,3 79,4 47,8% 48,9% 242,9 176,6 37,5% 41,4% nach Region DACH 39,0 31,8 22,6% 22,6% 88,9 70,8 25,6% 25,6% Nordamerika 56,5 30,9 82,5% 85,5% 104,3 70,6 47,6% 56,6% Rest der Welt 21,8 16,6 31,3% 31,3% 49,7 35,2 41,3% 42,6% nach Produktkategorie Tonieboxen 31,8 18,2 74,8% 75,6% 57,2 34,7 64,8% 68,6% Tonies 81,7 57,8 41,4% 42,7% 177,1 134,3 31,9% 35,8% Accessoires & Digital 3,8 3,4 11,3% 11,7% 8,6 7,6 13,2% 15,0%

Bereinigte Gewinn- und Verlustrechnung H1 2026 H1 2025 Delta Mio. EUR

% vom Umsatz

Mio. EUR

% vom Umsatz

Mio. EUR

Umsatz 242,9 100,0% 176,6 100,0% 66,3 COGS -86,7 -35,7% -51,4 -29,1% -35,3 Bruttogewinn 156,2 64,3% 125,1 70,9% 31,1 Lizenzkosten -27,1 -11,2% -21,3 -12,1% -5,8 Bruttogewinn nach Lizenzkosten 129,1 53,1% 103,8 58,8% 25,3 Fulfillmentkosten -37,3 -15,4% -28,0 -15,9% -9,3 Deckungsbeitrag 91,8 37,8% 75,8 42,9% 15,9 Marketing -19,3 -8,0% -17,8 -10,1% -1,5 SG&A -76,2 -31,4% -59,6 -33,7% -16,7 davon Personal -40,3 -16,6% -33,5 -19,0% -6,8 davon OPEX -35,9 -14,8% -26,1 -14,8% -9,8 Aktivierte Eigenleistung 0,0 0,0% 0,8 0,5% -0,8 Sonstiges Ergebnis 3,4 1,4% 4,0 2,3% -0,6 EBITDA -0,4 -0,1% 3,2 1,8% -3,6 Anpassungen 2,1 0,9% 0,6 0,3% 1,5 Bereinigtes EBITDA 1,8 0,7% 3,8 2,1% -2,0



Operative Segmente* H1 2026 (nominal) In Mio. EUR DACH NA RoW Segment insg. Corporate HQ +

Überleitung

Tonies-Gruppe (IFRS) Umsatz 88,9 104,3 49,7 242,9 0,0 242,9 Lizenzkosten -11,0 -10,7 -5,1 -26,8 -0,3 -27,1 Deckungsbeitrag 41,0% 32,0% 32,4% 35,4% 0,0 37,8% EBITDA 21,7 1,3 -2,1 21,0 -21,3 -0,4 EBITDA-Marge 24,4% 1,3% -4,1% 8,6% 0,0 -0,1%

*NA = Nordamerika, Operative Segmente nach lokalen GAAP; Anpassungen des EBITDA nur auf Konzernebene (anteilsbasierte Vergütungen), Umgliederungen beinhalten Transferpreise, IFRS-Effekte, Konzernrückstellungen Investor Relations-Kontakt Moritz Verleger Head of Investor Relations Telefon: +49 151 5784 6012 E-Mail: ir@tonies.com Pressekontakt Christian Steinhof Head of Global Corporate Communications Telefon: +49 171 121 0279 E-Mail: christian.steinhof@tonies.com Über tonies tonies ist die weltweit führende interaktive Audio-Plattform für Kinder, die neu definiert, wie Kinder ab einem Alter von einem Jahr unabhängig spielen, lernen und wachsen - ganz ohne Bildschirm. Seit der Gründung in Deutschland im Jahr 2014 wurden weltweit rund 12,6 Millionen Tonieboxen und mehr als 173 Millionen Tonies verkauft. tonies beschäftigt mehr als 630 Mitarbeitende, erreichte mehr als 630 Mio. Euro (+31%) Umsatz im Gesamtjahr 2025 und ist im SDAX der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (tonies SE). Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Aussagen sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise an Formulierungen wie "erwartet", "kann", "wird", "könnte", "sollte", "beabsichtigt", "plant", "prognostiziert", "geht davon aus" oder ähnlichen Begriffen erkennbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements der tonies SE hinsichtlich erwarteter Entwicklungen und anderer Faktoren, die tonies SE betreffen. Sie stellen weder historische noch aktuelle Tatsachen dar und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Haftungsausschluss Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und Annahmen verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken, Unsicherheiten und Annahmen könnten das Ergebnis und die finanziellen Auswirkungen der in diesem Dokument beschriebenen Pläne und Ereignisse nachteilig beeinflussen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung. Sofern nicht durch zwingendes anwendbares Recht oder Regulierung vorgeschrieben, lehnt die tonies SE ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Dokument öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder Änderungen der Erwartungen der tonies SE zu berücksichtigen. Weder die tonies SE noch eine andere Person übernimmt Verantwortung für die Richtigkeit der in diesem Dokument geäußerten Meinungen oder der zugrunde liegenden Annahmen. Für die Definition der verwendeten alternativen Leistungskennzahlen wird auf den veröffentlichten Geschäftsbericht zum 31. Dezember 2025 und den Halbjahresbericht 2026 verwiesen, oder über folgenden Link auf unserer Website: APM .



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