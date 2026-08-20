Berlin/Hamburg/Plauen (ots) -Für viele Kinder beginnt in diesen Tagen ein neues Schuljahr. Schultüte, Schulranzen, neue Hefte und Stifte gehören für sie selbstverständlich dazu. Doch nicht jede Familie kann die Kosten rund um den Schulstart problemlos tragen. Auch beim Lernen haben nicht alle Kinder die gleichen Voraussetzungen.Hier setzt das Engagement von Kiwanis Deutschland www.kiwanis.de an. Die ehrenamtlich arbeitenden Kiwanis-Clubs unterstützen Kinder und Schulen mit konkreten Projekten - von der Ausstattung zum Schulbeginn bis zur gezielten Lernförderung. In Deutschland engagieren sich rund 2.500 Mitglieder in etwa 120 Kiwanis-Clubs für Kinder und Jugendliche.Ein Schulranzen als Zeichen der TeilhabeEin Schulranzen ist für ein Kind weit mehr als ein Gebrauchsgegenstand. Er gehört zum Start in einen neuen Lebensabschnitt und ist ein wichtiges Zeichen der Zugehörigkeit. Regionale Kiwanis-Clubs ermöglichen deshalb Kindern einen vollständig ausgestatteten Schulranzen, wenn Familien die Kosten dafür nicht selbst tragen können."Wir wollen, dass kein Kind von Anfang an das Gefühl bekommt, nicht dazuzugehören, nur weil sich seine Familie bestimmte Dinge nicht leisten kann", sagt Carlheinz Vohl, Governor von Kiwanis Deutschland www.kiwanis.de .Sicher unterwegs auf dem SchulwegAuch die Sicherheit auf dem Schulweg gehört zum Engagement der Kiwanis-Clubs. Mit Warnwesten sorgen sie dafür, dass insbesondere Schulanfängerinnen und Schulanfänger im Straßenverkehr besser sichtbar sind.Gerade am frühen Morgen und in der dunkleren Jahreszeit können die auffälligen Westen dazu beitragen, dass Kinder von Autofahrern rechtzeitig wahrgenommen werden. Mehr als 70.000 Warnwesten haben die Kiwanis-Clubs in den vergangenen Jahren an Kinder verteilt und damit einen wichtigen Beitrag zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr geleistet.Lesen ist der Schlüssel zum LernenEin weiterer Schwerpunkt liegt auf der Förderung von Kindern, die Lernrückstände haben, denn Lesen ist eine grundlegende Voraussetzung für erfolgreiches Lernen in nahezu allen Bildungsbereichen. Durch konkretes Finanzieren konnten die Kiwanis-Clubs bereits weit über tausend Kinder beim Lesenlernen fördern.Mit dem digitalen "Turbo-Team" des gemeinnützigen Bildungsunternehmens "Tutoring for All" (TFA) www.tutoringforall.de werden Schülerinnen und Schüler von den Schulen individuell unterstützt. Tutorinnen und Tutoren helfen ihnen dabei, ihre Lernrückstände aufzuholen sowie mehr Sicherheit und Selbstvertrauen beim Lernen zu entwickeln."Wenn ein Kind Schwierigkeiten beim Lesen hat, darf daraus keine dauerhafte Bildungshürde werden. Wir wollen dazu beitragen, dass Kinder Zutrauen in ihre eigenen Fähigkeiten entwickeln. Lesen ist die Basiskompetenz für alles, was folgt", betont Vohl."Mathe im Advent": Lernen darf Spaß machenDass Bildung nicht nur Förderung, sondern auch Freude bedeuten kann, zeigt das Projekt "Mathe im Advent" www.mathe-im-advent.de, das regional ebenfalls von Kiwanis-Clubs finanziell unterstützt wird. Schülerinnen und Schüler lösen dabei während der Adventszeit mathematische Aufgaben und Rätsel.Der spielerische Ansatz soll Neugier wecken und Kindern vermitteln, dass Mathematik nicht nur aus Formeln und Rechenaufgaben besteht. Es geht ums Entdecken, Knobeln und das gemeinsame Finden von Lösungen.Vier Projekte - ein gemeinsames ZielOb Schulranzen, Warnweste, Leseförderung oder Mathematik: Die Projekte sind unterschiedlich, verfolgen aber dasselbe Ziel - Kindern bessere Chancen zu eröffnen."Dabei geht es nicht darum, jedem Kind das Gleiche zu geben, sondern Kindern das zu ermöglichen, was sie brauchen, um ihre eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten zu entfalten", erklärt Vohl.Kiwanis www.kiwanis.de arbeitet dabei mit Schulen, Lehrkräften, Ehrenamtlichen und weiteren Partnern zusammen. Die regionalen Kiwanis-Clubs setzen die Projekte direkt vor Ort um und unterstützen dort, wo Hilfe gebraucht wird.Zum Schulstart richtet sich der Blick deshalb nicht nur auf volle Schultüten. Entscheidend ist, dass Kinder sicher zur Schule kommen, die notwendige Ausstattung erhalten und die Unterstützung bekommen, die sie für ihren Bildungsweg benötigen.Über KiwanisKiwanis ist eine internationale Organisation, deren Mitglieder sich ehrenamtlich für Kinder und Jugendliche engagieren. Weltweit setzt sich Kiwanis in mehr als 80 Ländern für bessere Chancen und eine lebenswerte Zukunft junger Menschen ein.Pressekontakt:Für Kiwanis Deutschland:Sandra MartinTel.: +49-175-2431777 und E-Mail: Sandra.Martin@kiwanis.de, Geschaeftsstelle@kiwanis.deFür Tutoring for All:Annika WettlauferTel.: +49-175-2431777 und E-Mail: awettlaufer@tutoringforall.deFür Mathe im Leben:Stephanie SchiemannTel.: +49-171-8040428 und E-Mail: schiemann@mathe-im-leben.deOriginal-Content von: Kiwanis Distrikt Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169740/6336594