Der Goldpreis kletterte am Mittwoch auf den höchsten Wert seit Anfang Juni. Am späten Nachmittag notierte die Feinunze bei 4.489 US-Dollar - ein Plus von 155 Dollar beziehungsweise 3,57 Prozent gegenüber dem Vortag. Der Silberpreis sprang gestern sogar um mehr als fünf Prozent an und notiert nun bei 67,20 Dollar.Rückenwind erhielten die beiden Edelmetalle durch die gefallenen Renditen am US-Anleihemarkt. Dort kam es zu Kursgewinnen, nachdem das US-Finanzministerium überraschend angekündigt hatte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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