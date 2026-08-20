DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 20. August

=== *** 01:50 JP/Handelsbilanz Juli 07:30 DE/Tonies SE, Ergebnis 2Q (15:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juli PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vm/+1,8% gg Vm 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe *** 08:00 CH/Handelsbilanz Juli 09:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz) *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats PROGNOSE: k.A. zuvor: 1,75% 10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1H 11:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 210.000 zuvor: 209.000 *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index August PROGNOSE: 25,0 zuvor: 41,4 *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Juli PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm *** 17:45 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1H - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Referenzsätze für Unternehmenskredite ===

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August 20, 2026 01:04 ET (05:04 GMT)

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