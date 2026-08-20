Auf KI-Chatbots folgen KI-Agenten, das verändert die Arbeitsweise. Google hat dafür Gemini Spark bereits in den USA eingeführt, die Veröffentlichung in Deutschland folgt noch in diesem Jahr. Bei t3n MeisterPrompter gibt es einen Einblick zur Nutzung. E-Mails automatisch sichten und Informationen aus ihnen zusammentragen, Restaurants reservieren und den Terminkalender checken: Bei Produktmanagerin Julia Steier ist der KI-Agent Gemini Spark im Alltag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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