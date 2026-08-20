Am Dienstag markierte die 30-jährige US-Staatsanleihe im Handelsverlauf gut 5,33 Prozent. So viel hat Washington für Geld auf 30 Jahre zuletzt im Jahr 2007 gezahlt; zum Schluss blieben 5,28 Prozent stehen. Am selben Stichtag riss eine zweite Marke: Die gesamten US-Staatsschulden lagen zum Geschäftsschluss bei 40 Billionen Dollar. Gestern legte die Fed das Protokoll ihrer Sitzung vom 28. und 29. Juli vor. Der Anleihemarkt handelt nicht mehr die Frage, wann die Notenbank senkt. Er handelt, ob sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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