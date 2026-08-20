Washington beschleunigt New Amalga: Die US-Regierung verändert die Grande-Portage-Story

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Vergessen Sie für einen Moment die Bohrergebnisse. Vergessen Sie den Goldpreis. Vergessen Sie Eric Sprott. Vergessen Sie den Aktienkurs.

Veröffentlicht im Auftrag von Grande Portage Resources Ltd. (TSXV: GPG | OTCQX: GPTRF | FSE: GPB)

Willkommen zurück, Leser -

bei Grande Portage Resources ist gerade etwas passiert, das langfristig wichtiger sein könnte als der nächste spektakuläre Bohrabschnitt.

Washington hat New Amalga in FAST-41 aufgenommen.

Am 30. Juli 2026 wurde das New-Amalga-Goldprojekt im Südosten Alaskas als "Covered Project" in das FAST-41-Programm des Federal Permitting Improvement Steering Council aufgenommen.

Lesen Sie das noch einmal.

Hier sagt nicht einfach Grande Portage: "Wir möchten irgendwann eine Mine bauen."

Hier tritt ein hochgradiges amerikanisches Goldprojekt in einen formellen bundesstaatlichen Rahmen ein, der die Behörden koordinieren soll, die für Umweltprüfung, Genehmigungen und die weitere Entwicklung des Projekts zuständig sind.

Und wenn man betrachtet, was Grande Portage bereits besitzt, wird das Timing verdammt interessant.

Fast 2 Millionen Unzen Gold.

Rund 9 g/t Gold.

In Alaska.

Nur 25 Kilometer nördlich von Juneau.

Nahe bestehender Infrastruktur.

Eine positive PEA mit außergewöhnlich starken vorläufigen Wirtschaftlichkeitskennzahlen.

Eric Sprott als größter Aktionär.

Und inzwischen auch Ocean Partners als strategischer Partner, Abnehmer und Kapitalgeber.

Das Gold war schon immer da.

Jetzt nimmt auch der Weg zur Mine immer konkretere Formen an.

DAS IST NICHT EINFACH EINE WEITERE EXPLORATIONSGENEHMIGUNG

Hier muss man sauber unterscheiden.

FAST-41 bedeutet nicht, dass Washington die New-Amalga-Mine genehmigt hat.

Es ersetzt keine Umweltprüfung.

Es garantiert nicht, dass eine Mine gebaut wird.

Aber genau für ein Projekt in der heutigen Entwicklungsphase von New Amalga kann FAST-41 enorm wichtig sein.

Das Programm wurde geschaffen, um den bundesstaatlichen Genehmigungsprozess durch mehr Koordination, Transparenz, Verantwortlichkeit und Planbarkeit zu verbessern.

Grande Portage wird nun mit dem Permitting Council, dem U.S. Forest Service, dem U.S. Army Corps of Engineers und weiteren zuständigen Behörden daran arbeiten, einen regulatorischen und genehmigungsrechtlichen Zeitplan für das Projekt festzulegen.

Und genau hier liegt eines der größten Probleme nordamerikanischer Minenprojekte.

Es ist nicht immer die Geologie.

Nicht immer der Goldgehalt.

Manchmal nicht einmal die Wirtschaftlichkeit.

Es ist die Zeit.

Jahrelange Unsicherheit.

Verschiedene Behörden mit unterschiedlichen Zeitplänen.

Neue Studien.

Neue Anforderungen.

Neue Verzögerungen.

Kapital sitzt fest, während ein Entwickler versucht herauszufinden, wann - oder ob - der nächste regulatorische Meilenstein erreicht wird.

FAST-41 soll genau hier Struktur schaffen.

Für Grande Portage bedeutet das einen Rahmen, in dem die beteiligten Bundesbehörden ihre Arbeit stärker koordinieren, Verantwortlichkeiten klarer werden und wichtige Meilensteine öffentlich nachvollziehbar werden.

Für einen Junior, der versucht, aus einer hochgradigen Goldressource tatsächlich eine Mine zu machen, ist das kein Nebenthema.

Das ist ein echter Meilenstein.

ABER FAST-41 KOMMT NICHT AUS DEM NICHTS

Genau hier wird die Geschichte interessant.

Wer nur diese einzelne Meldung betrachtet, versteht New Amalga nicht.

Grande Portage hat über Jahre hinweg einen Punkt nach dem anderen abgearbeitet.

Zuerst kam die Ressource.

New Amalga verfügt über:

1.438.500 Unzen Gold mit 9,47 g/t Au in der Kategorie Indicated.

Dazu:

515.700 Unzen Gold mit 8,85 g/t Au in der Kategorie Inferred.

Zusammen sind das knapp 1,95 Millionen Unzen Gold über beide Ressourcenkategorien.

Und jetzt kommt der entscheidende Punkt:

Die Lagerstätte ist nach Norden, nach Süden und in der Tiefe weiterhin offen.

Das heutige Ressourcenmodell muss also nicht das Ende dieser Geschichte sein.

Dann kam die PEA.

Und die veränderte alles.

DIE PEA HAT AUS DER GEOLOGIE EIN WIRTSCHAFTLICHES PROJEKT GEMACHT

Beim Basis-Goldpreis der Studie von 3.200 USD pro Unze erreichte New Amalga einen:

After-Tax NPV5 von rund 721 Mio. USD.

Und eine:

After-Tax IRR von 56%.

Bei einem Goldpreis von ungefähr 5.000 USD pro Unze zeigte die Sensitivitätsanalyse:

rund 1,55 Milliarden USD After-Tax NPV5.

Und:

91% After-Tax IRR.

Die geschätzten anfänglichen Investitionskosten vor Produktionsbeginn?

Rund 254,8 Mio. USD einschließlich Contingency.

Durchschnittliche jährliche verschiffte Goldproduktion?

Rund 150.000 Unzen.

Durchschnittlicher Goldgehalt des verschifften Materials nach Sortierung?

17,6 g/t Gold.

Das war der Moment, an dem New Amalga aufhörte, lediglich eine interessante hochgradige Goldlagerstätte zu sein.

Plötzlich lagen Zahlen auf dem Tisch.

Plötzlich gab es ein wirtschaftliches Modell.

Und jetzt kommt FAST-41 und bringt zusätzliche Struktur in den bundesstaatlichen Genehmigungsprozess.

Ressource.

Wirtschaftlichkeit.

Genehmigungen.

Das sind völlig andere Begriffe als:

Hoffnung. Bohren. Irgendwann.

UND DANN IST DA ERIC SPROTT

Man kann die Grande-Portage-Story heute nicht mehr erzählen, ohne über Eric Sprott zu sprechen.

Sprott hat keine symbolische Position aufgebaut.

Er hat nicht ein paar Hunderttausend Dollar investiert und sich danach zurückgelehnt.

Er hat seine Position über Jahre aufgebaut.

2021 zeichnete Sprott zunächst 10 Millionen Units.

Später übte er seine Warrants aus und erhöhte seine Position auf 15 Millionen Aktien.

Und Ende 2025?

Kam er zurück.

Und zwar richtig.

Sprott war der alleinige Zeichner einer C$5-Millionen-Finanzierung.

Weitere:

20 Millionen Aktien.

Plus:

10 Millionen Warrants.

Damit kam er auf insgesamt:

35 Millionen Aktien.

Plus:

10 Millionen Warrants.

Bei Abschluss der Finanzierung entsprachen seine 35 Millionen Aktien ungefähr 19,7% der ausstehenden Aktien auf unverwässerter Basis.

Seine mögliche Warrant-Ausübung wurde vertraglich begrenzt, sofern sie ihn ohne die erforderliche Zustimmung für den Control-Person-Status über die Schwelle von 19,99% bringen würde.

Man kann das kompliziert erklären.

Oder sehr einfach:

Einer der bekanntesten Goldinvestoren Kanadas wollte einen gewaltigen Anteil an Grande Portage.

Und er positionierte sich, bevor dieser jüngste bundesstaatliche Meilenstein erreicht wurde.

Aber inzwischen ist Sprott nicht mehr der einzige Schwergewichtspartner in dieser Geschichte.

DANN KAM OCEAN PARTNERS - UND PLÖTZLICH HAT NEW AMALGA NICHT NUR GOLD, SONDERN EINEN KUNDEN

Das könnte einer der am stärksten unterschätzten Punkte der gesamten Grande-Portage-Story sein.

Grande Portage hat eine strategische Partnerschaft mit Ocean Partners UK Limited abgeschlossen.

Nicht nur Gespräche.

Nicht nur eine unverbindliche Idee.

Die Partnerschaft umfasst eine kommerzielle Abnahmevereinbarung für bis zu 100% der Produktion während der ersten sieben Jahre des kommerziellen Betriebs.

Und Ocean Partners ist nicht einfach bereit, das Material zu kaufen.

Ocean Partners hat auch Kapital investiert.

Die vereinbarte Eigenkapitalfinanzierung belief sich auf C$6 Millionen zu C$0,45 pro Unit und wurde inzwischen abgeschlossen.

Hinzu kommt eine geplante US$25-Millionen-Baufinanzierungs- und Kostenüberschreitungsfazilität, vorbehaltlich der entsprechenden Dokumentation, Due Diligence und Entwicklungs- beziehungsweise Finanzierungsmeilensteine.

Jetzt halten Sie kurz inne.

Grande Portage hat einen großen Goldinvestor, der rund 19,7% des Unternehmens hält.

Und daneben steht ein internationaler Metallhandelspartner, der:

Kapital investiert.

Bis zu 100% der Produktion der ersten sieben Jahre abnehmen will.

Und:

bis zu 25 Mio. USD für späte Bauphase, Working Capital und mögliche Kostenüberschreitungen bereitstellen soll, sofern die Bedingungen erfüllt werden.

Das ist ein völlig anderes Risikoprofil als bei einem Junior, der lediglich behauptet, sein Material werde "irgendjemand schon kaufen".

WARUM OCEAN PARTNERS SO WICHTIG IST

New Amalga basiert auf einem ungewöhnlichen Entwicklungsmodell.

Grande Portage plant keine klassische große Goldaufbereitungsanlage am Minenstandort.

Keine konventionelle Mühle.

Keine Tailings-Anlage.

Stattdessen soll das hochgradige Material selektiv unter Tage abgebaut, sortiert und anschließend zur externen Verarbeitung transportiert werden.

Das reduziert den Kapitalbedarf.

Es reduziert die Oberfläche, die für den Minenbetrieb beansprucht werden muss.

Und es kann den regulatorischen Prozess vereinfachen.

Aber dieses Modell hat eine offensichtliche Frage:

Wer kauft das Material?

Jetzt gibt es darauf eine sehr konkrete Antwort:

Ocean Partners.

Bis zu 100% der Produktion.

Für die ersten sieben Jahre des kommerziellen Betriebs.

Das ist nicht irgendein Detail in einer Pressemitteilung.

Das ist eine kommerzielle Validierung des gesamten Direct-Ship-Konzepts.

Ocean-Partners-CEO Brent Omland brachte es selbst auf den Punkt: New Amalga verfüge aus seiner Sicht über die entscheidenden Zutaten für Erfolg - ein Direct-Shipping-Modell ohne eigene Aufbereitungsanlage und Tailings-Anlage, eine erweiterbare hochgradige Goldressource und das Potenzial für eine schnelle Kapitalrückführung.

Und Ocean Partners hat diese Einschätzung nicht nur mit Worten untermauert.

Sie haben Geld investiert.

JETZT SCHAUEN SIE SICH DAS GESAMTBILD AN

Das ist der Punkt, an dem New Amalga plötzlich anders aussieht.

Fast 2 Millionen Unzen Gold bei rund 9 g/t.

Die Lagerstätte bleibt offen.

Eine PEA mit 721 Mio. USD After-Tax NPV5 bei 3.200 USD Gold.

Eine Sensitivität von rund 1,55 Milliarden USD After-Tax NPV5 bei etwa 5.000 USD Gold.

Eric Sprott als größter Aktionär.

Ocean Partners als strategischer Investor.

Bis zu 100% Offtake für sieben Jahre.

Eine mögliche US$25-Millionen-Bau- und Overrun-Fazilität.

Und jetzt:

FAST-41.

Genau deshalb ist die jüngste Meldung so wichtig.

Sie steht nicht alleine.

Sie landet auf einem Projekt, bei dem Geologie, Wirtschaftlichkeit, Finanzierung, Vermarktung und Genehmigungen gleichzeitig vorankommen.

WARUM NEW AMALGA GENAU JETZT IN DIESE PHASE KOMMT

New Amalga versucht nicht, eine riesige industrielle Anlage mitten in Alaska zu genehmigen.

Das Konzept ist bewusst schlank.

Selektiver Untertagebau.

Sensorbasierte Erzsortierung.

Externe Verarbeitung.

Keine konventionelle Goldmühle vor Ort.

Keine Tailings-Anlage am Standort.

Abraum soll im Rahmen des geplanten Designs, wo möglich, wieder unter Tage als Backfill eingebracht werden.

Der Gedanke ist simpel:

So wenig wie möglich an der Oberfläche bauen.

Das hochgradige Material selektiv gewinnen.

Es aus dem Projektgebiet transportieren.

Und extern verarbeiten lassen.

Bei einer Ressource mit rund 9 g/t kann man über solche Modelle nachdenken.

Bei einem riesigen niedriggradigen Bulk-Tonnage-Projekt wäre das kaum vergleichbar.

Der hohe Gehalt ist das Fundament des gesamten Konzepts.

DIE STORY WIRD JETZT ERNST

Schauen Sie sich die Entwicklung an.

Zuerst wurde gebohrt.

Dann kam die Ressource.

Dann näherte sich diese Ressource zwei Millionen Unzen.

Dann kamen Metallurgie und Umweltbasisstudien.

Dann Engineering.

Dann die PEA.

Dann konkrete Genehmigungen.

Dann Sprotts massive Beteiligung.

Dann Ocean Partners.

Dann die Abnahmevereinbarung.

Dann das zusätzliche Finanzierungspaket.

Und jetzt:

FAST-41 Covered Project Status.

Nein, die US-Regierung hat die Mine damit nicht genehmigt.

Aber New Amalga bewegt sich jetzt innerhalb eines deutlich strukturierteren bundesstaatlichen Genehmigungsrahmens.

Und genau darum geht es.

Ein Punkt nach dem anderen wird abgearbeitet.

DER MARKT MUSS LANGSAM EINE ANDERE FRAGE STELLEN

Früher lautete die große Frage:

Wie groß kann New Amalga werden?

Diese Frage bleibt relevant.

Die Lagerstätte ist schließlich nach Norden, Süden und in der Tiefe offen.

Aber inzwischen gibt es eine zweite, vielleicht wichtigere Frage:

Kann Grande Portage New Amalga tatsächlich in eine Mine verwandeln?

Die PEA liefert eine vorläufige wirtschaftliche Antwort.

Engineering und Umweltprogramme liefern die technischen Grundlagen.

Ocean Partners liefert kommerzielle Validierung und einen potenziellen Baustein der Finanzierung.

FAST-41 schafft einen koordinierten Rahmen für den bundesstaatlichen Genehmigungsprozess.

Und Eric Sprott?

Er sitzt bereits mit 35 Millionen Aktien am Tisch.

Das ist der Unterschied zwischen einer Explorationsstory und einer Entwicklungsgeschichte.

DAS GOLD WAR SCHON DA. JETZT NIMMT DER WEG ZUR MINE FORM AN.

Fast zwei Millionen Unzen.

Rund 9 g/t.

Positive PEA.

Relativ schlankes Initial-CAPEX-Konzept.

Kleinerer Oberflächen-Fußabdruck.

Eric Sprott als größter Aktionär.

Ocean Partners als strategischer Investor und Abnahmepartner.

Bis zu 100% Offtake für sieben Jahre.

Eine potenzielle US$25-Millionen-Bau- und Overrun-Fazilität.

Und jetzt ein bundesweit koordinierter FAST-41-Prozess.

Grande Portage muss nicht mehr beweisen, dass New Amalga ernstzunehmendes Gold enthält.

Das wurde längst bewiesen.

Jetzt muss das Unternehmen zeigen, dass es die verbleibenden Barrieren zwischen diesen Unzen und einer produzierenden Mine systematisch beseitigen kann.

Und genau das passiert gerade.

Nicht mit einer einzigen spektakulären Meldung.

Sondern Schritt für Schritt.

Kapital.

Abnahme.

Engineering.

Umweltarbeit.

Genehmigungen.

Bundesbehörden.

Und als Nächstes: Zugang.

Das Gold war schon da.

Der Käufer steht bereit.

Das Kapital kommt ins Projekt.

Washington koordiniert den Genehmigungsweg.

Und jetzt öffnet sich der Weg zur Mine.

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