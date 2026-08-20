XRP hat nach einem längeren Abwärtstrend ein starkes Lebenszeichen gesendet und innerhalb eines Tages rund +10% zugelegt. Damit konnten die Bullen erstmals seit längerer Zeit wieder deutlicher Druck aufbauen. Besonders interessant: Auf Tagesbasis drehen die technischen Indikatoren bereits ins Bullische. Nun stellt sich die Frage, ob daraus eine nachhaltige Trendwende entsteht oder lediglich eine kurzfristige Gegenbewegung läuft. Chartanalyse zu Ripple ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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