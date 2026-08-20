Die Eli Lilly-Aktie hat ihre Erholung eindrucksvoll fortgesetzt und seit dem lokalen Tief vom 29. April inzwischen rund +52% zugelegt. Dabei gelang dem Pharmakonzern gestern sogar der Sprung auf ein neues Allzeithoch. Nach der dynamischen Rallye stellt sich nun die Frage, ob die Rekordjagd weitergeht oder die Aktie nach dem kräftigen Anstieg zunächst eine Verschnaufpause einlegt. Chartanalyse zur Eli Lilly-Aktie Die Eli Lilly-Aktie ist gestern um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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