Ein SDAX-Unternehmen nahe am Tiefpunkt, Anleger voller Zweifel - doch jetzt kehrt die Fantasie zurück. Starke Quartalszahlen, ein boomender Wachstumsmarkt und ein intakter Aufwärtstrend im Chart machen diese Aktie zu Recht zu unserem Turbo der Woche.Die letzten Monate haben diesem Unternehmen viel abverlangt: Nach einem Rekordhoch brach der Aktienkurs stark ein. Doch das Comeback hat längst begonnen. Die jüngsten Zahlen überzeugten auf ganzer Linie - Umsatz und Free Cash Flow legten deutlich zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär