Sie war über längere Zeit eine regelrecht gefeierte Dividendenperle, eine Gesetzesänderung in Norwegen sorgte dann aber im September 2022 für einen deutlichen Kursrutsch. In den vergangenen Jahren dümpelte die Akte des weltgrößten Lachsproduzenten Mowi dann seitwärts. Nimmt der Kurs nun wieder Fahrt auf?In dieser Woche meldete das Unternehmen immerhin Rekordzahlen: Mowi hat im zweiten Quartal 1,60 Milliarden Euro eingenommen - so viel wie in keinem Quartal der Firmenhistorie. Vom Geschäft blieben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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