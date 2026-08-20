Die USA wollen ihren Status als Krypto-Supermacht ausbauen. Dazu hat US-Präsident Donald auf einem Krypto-Gipfel im Weißen Haus jetzt deutlich gemacht, dass seine Regierung den digitalen Vermögenswerten künftig eine Schlüsselrolle einräumt. Trump drängt den Kongress daher, CLARITY Act schnellstmöglich zu verabschieden. Der Bitcoin steht derweil kurz vor einer wichtigen Hürde."Wir wollen Amerika an der Spitze halten - vor China und allen anderen", sagte Trump vor zahlreichen Spitzenvertretern der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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