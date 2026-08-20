The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.08.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.08.2026
ISIN Name
XS1492818XXX EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
DE000DK0EXXX DEKA MTN SERIE 7554
XS1372839XXX VODAFONE GRP 16/26 MTN
DE000HLB5XXX LB.HESS.THR.CARRARA08O/17
USY3119PFXXX HDFC BANK 21/UND. FLR
XS2378344XXX SDG FINANCE 21/26
AU3FN0055XXX QBE INS.GRP 20/36 FLR MTN
DE000A3E5XXX DT.PFBR.BANK PF.R.15304
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.08.2026
ISIN Name
XS1492818XXX EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
DE000DK0EXXX DEKA MTN SERIE 7554
XS1372839XXX VODAFONE GRP 16/26 MTN
DE000HLB5XXX LB.HESS.THR.CARRARA08O/17
USY3119PFXXX HDFC BANK 21/UND. FLR
XS2378344XXX SDG FINANCE 21/26
AU3FN0055XXX QBE INS.GRP 20/36 FLR MTN
DE000A3E5XXX DT.PFBR.BANK PF.R.15304
© 2026 Xetra Newsboard