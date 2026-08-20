Könnten geplante Reformen den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland ausbremsen? Diese Warnung kommt zumindest aus der Windenergie-Branche kurz vor einem Ländertreffen an der Ostsee. Vor der heutigen Konferenz der norddeutschen Regierungschefs in Rostock kommt aus der Windkraftbranche Kritik an geplanten Änderungen des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) und am Netzanschlusspaket. "Wir fordern die teilnehmenden Regierungschefs auf, gemeinsam ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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