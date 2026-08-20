Die Verkaufszahlen mittelschwerer und schwerer Elektro-Nutzfahrzeuge legen weltweit zu. Vor allem ein Land treibt das Wachstum an. Die weltweiten Verkäufe von Elektro-Lkw und -Bussen haben sich 2025 nahezu verdoppelt. Mit rund einer halben Million verkaufter Fahrzeuge legte der Absatz im Vergleich zum Vorjahr um 86 Prozent zu, wie eine Untersuchung des International Council on Clean Transportation (ICCT) ergab, die der Deutschen Presse-Agentur vorab ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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