NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Astrazeneca von 16070 auf 16300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Rajan Sharma widmete sich am Mittwoch nach guten Studiendaten den Marktchancen des Antikörper-Konjugats Sone-Ve gegen Magenkrebs. Den vom Konzern in Aussicht gestellten möglichen Spitzenumsatz des Mittels in Höhe von 3 bis 5 Milliarden US-Dollar hält der Experte für erreichbar. Er selbst plant im Moment mit 3,7 Milliarden Dollar./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 21:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0009895292
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