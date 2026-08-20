Der Umsatz stieg um 38 Prozent auf 243 Millionen Euro, währungsbereinigt um 41 Prozent. Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 0,7 Prozent. Das Halbjahr ist sogar etwas besser gekommen, als es DER AKTIONÄR vor den Zahlen erwartet hat. Die eigentliche Prüfung steht jetzt an - und sie ist rechenbar.Wer nur auf die Marge schaut, liest die Zahlen falsch herum. Tonies verkauft zwei Dinge: die Toniebox, ein Gerät mit dünner Marge und das margenstarke Nachfolgegeschäft mit Figuren. Kinder nutzen die Toniebox ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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