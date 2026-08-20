DJ Britische Kartellbehörde erlaubt Danone den Kauf von Huel

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Die britische Wettbewerbsbehörde gibt Danone für die geplante Übernahme des britischen Unternehmens Huel im Volumen von 1,2 Milliarden US-Dollar grünes Licht.

Die Competition and Markets Authority CMA hatte in eine ersten Untersuchung geprüft, ob das Geschäft den Wettbewerb im Land beeinträchtigen würde, erklärte jedoch am Donnerstag, dass auf Basis der derzeit vorliegenden Informationen die Fusion freigegeben und nicht vertieft geprüft werde.

Der französische Lebensmittelkonzern Danone hatte des Jahres vereinbart, den britischen Anbieter von pflanzlichen Nahrungspulvern und Mahlzeitenersatzgetränken zu übernehmen.

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August 20, 2026 02:36 ET (06:36 GMT)

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