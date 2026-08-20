Die Alibaba-Aktie hat sich eindrucksvoll zurückgemeldet. In Hongkong legten die Anteilsscheine seit Beginn des laufenden Quartals um rund 36% zu und entwickelten sich damit stärker als die übrigen großen China-Tech-Werte. Die US-Hinterlegungsscheine notieren inzwischen bei 128,90 US$, in Deutschland kostet die Aktie rund 111,60 €. Angetrieben wird die Rallye vor allem durch neue Fantasie rund um künstliche Intelligenz und die Cloud-Sparte. Nun müssen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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