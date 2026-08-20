Ein niederländischer Richterspruch klingt zunächst nach einer Randnotiz. Für Novo Nordisk berührt er jedoch den Kern des Geschäfts: den Schutz von Semaglutid, dem Wirkstoff hinter Wegovy, Ozempic und Rybelsus. Das Verbot eines nachgemischten Nasensprays bringt zwar nicht plötzlich Milliarden in die Kasse. Es zeigt aber, dass der Pharmakonzern seine Rechte auch gegen alternative Darreichungsformen durchsetzen kann. Für die bei rund 40 € notierende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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