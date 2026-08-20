© Foto: OpenAILeonardo gründet in Kiew eine Forschungsfirma, setzt auf Drohnen und Luftabwehr und zielt auf Milliardenmärkte in Europas Rüstungsboom.
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|Ukraine wird zum Schlüssel: Rüstung: Dieser Milliardenmarkt könnte jetzt explodieren
|© Foto: OpenAILeonardo gründet in Kiew eine Forschungsfirma, setzt auf Drohnen und Luftabwehr und zielt auf Milliardenmärkte in Europas Rüstungsboom Enthaltene Werte: IT0003856405Den vollständigen Artikel...
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