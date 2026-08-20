Bad Soden (ots) -Messer, der weltweit größte Spezialist für Industrie-, Medizin-, Elektronik- und Spezialgase in Privatbesitz, kündigt zwei Großprojekte in der Provinz Thai Nguyen an, um sein Produktionsnetzwerk in Nordvietnam auszubauen. Am bestehenden Standort in Yen Binh wird das Unternehmen eine neue Luftzerlegungsanlage (LZA) errichten, die täglich 600 Tonnen Stickstoff, Sauerstoff und Argon produzieren kann. Darüber hinaus wird Messer an seinem bestehenden Standort in Song Cong eine neue Stickstoffverflüssigungsanlage mit einer Kapazität von 300 Tonnen pro Tag bauen. Zusammen haben diese Projekte ein Investitionsvolumen von rund 40 Millionen US-Dollar (etwa 35 Millionen Euro).Durch diesen Ausbau wird die Kapazität für Flüssiggas um 900 Tonnen pro Tag erhöht, wodurch die Gesamtproduktionskapazität von Messer in Nordvietnam auf 2.000 Tonnen pro Tag steigt. Zudem wird die Versorgung mit flüssigem Stickstoff deutlich gestärkt, um die schnell wachsende Elektronik- und Halbleiterindustrie der Region zu unterstützen.Die Stickstoffverflüssigungsanlage wird voraussichtlich Mitte 2027 den Betrieb aufnehmen, die LZA soll bis Ende 2027 folgen.Durch anhaltende ausländische Direktinvestitionen und die Expansion großer Technologiehersteller festigt Nordvietnam seine Position als strategisch wichtiger Produktionsstandort in Südostasien. Die zusätzliche Produktkapazität wird es Messer ermöglichen, den Bedarf bestehender Kunden zu decken und zukünftige Wachstumsprojekte in der gesamten Region zu versorgen."Diese strategische Investition unterstreicht das Engagement von Messer für ein nachhaltiges, langfristiges Wachstum in Südostasien und wird unsere Position als führender Industriegaslieferant in Vietnam stärken. Seit fast drei Jahrzehnten arbeiten wir mit der lokalen Industrie zusammen und investieren konsequent in unsere Anlagen, um das Wirtschaftswachstum und die industrielle Entwicklung des Landes zu unterstützen", sagt Peter Mohnen, CEO von Messer."Vietnam bleibt einer der vielversprechendsten Industriemärkte in Südostasien, und Messer ist vom wirtschaftlichen Potenzial und der Zukunft der Fertigungsindustrie des Landes überzeugt", so Adrien Rameaux, Country Manager von Messer in Vietnam. "Durch die Erweiterung der Produktionskapazität an unseren bestehenden Standorten werden wir unsere Fähigkeit stärken, Kunden in wachstumsstarken Branchen zu bedienen und weiterhin ein zuverlässiger Partner zu sein."Pressekontakt:Diana BussSenior Vice President Corporate CommunicationsTel.: +49 2151 7811-251Mobil: +49 173 540 5045E-Mail: communications@messergroup.comAngela GiesenManager CommunicationsTel.: +49 2151 7811-331Mobil: +49 174 328 1184E-Mail: communications@messergroup.comOriginal-Content von: Messer SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152902/6336712