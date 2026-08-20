Mainz (ots) -
Woche 35/26
Montag, 24.08.
Bitte Programmänderungen beachten:
1.15 Terra X
Extreme der Tiefsee
Eisige Abgründe
Deutschland 2018
2.00 Terra X
Geheimnisse auf dem Meeresgrund
Deutschland 2019
Der Rhein - Strom der Geschichte - entfällt!!!
Woche 39/26
Sonntag, 20.09.
Bitte Programmänderung beachten:
8.15 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums
Blackbeards Schiff
Großbritannien 2014
Terra X: Schätze aus der Unterwelt - Entdeckung in Mexiko - entfällt!!!
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6336728
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