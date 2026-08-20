DAX Prognose für Donnerstag, 20.08.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 26.126 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Das Tageshoch formatierte der Index bereits mit Aufnahme des vorbörslichen Handels. Diese Bewegung wurde zu Beginn des Xetra Handels direkt wieder abverkauft. Es ging bis in den Bereich der 29.100 Punkte-Marke. Hier konnte sich der DAX zunächst etablieren. Am Nachmittag stellte sich noch einmal eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die aber nicht mehr das Tageshoch erreicht hat. Diese Impulsbewegung wurde direkt wieder abverkauft. Der DAX setzte unter die 26.100 Punkte-Marke zurück und konnte sich erst wieder am späten Nachmittag über diese Marke zurückschieben. Auch im Handel gestern wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich bröckelten die Notierungen weiter ab. Der DAX ging bei 26.096 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Startpunkt - Grundtendenz: Der DAX startet leicht erholt bei 26.115 Punkten in den Tag; das Grundszenario für heute wird leicht bullisch mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 % eingestuft (erwartete Range: 26.178/26.234 bis 25.945/25.811 Punkte).

Der DAX startet leicht erholt bei in den Tag; das Grundszenario für heute wird leicht bullisch mit einer Wahrscheinlichkeit von eingestuft (erwartete Range: 26.178/26.234 bis 25.945/25.811 Punkte). Kritische Pivot-Zone: Das Chartbild bleibt im 1h-Chart bärisch und im 4h-Chart neutral. Schlüsselmarken für eine nachhaltige Erholung sind die SMA20 bei 26.106 Punkten und die SMA50 bei 26.156 Punkten .

Das Chartbild bleibt im 1h-Chart bärisch und im 4h-Chart neutral. Schlüsselmarken für eine nachhaltige Erholung sind die SMA20 bei und die SMA50 bei . Internationale Marktstimmung: Der CNN Fear - Greed Index liegt mit 56 Punkten im Bereich "Greed" (Gier), was auf eine weiterhin solide Grundstimmung am Gesamtmarkt hindeutet.

DAX Aktuell: Der DAX ist heute Morgen bei 26.115 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Er notiert damit 11 Punkte unter dem vorbörslichen Niveau des Vortags, jedoch 19 Punkte über dem gestrigen Tagesschlusskurs.

Rückblick: So entwickelte sich der DAX gestern

Der Index startete gestern bei 26.126 Punkten vorbörslich, markierte dort direkt sein Tageshoch und wurde mit Beginn des Xetra-Handels bis in den Bereich von 25.985 Punkten abverkauft. Nach einer dynamischen Zwischenerholung am Nachmittag setzte der DAX erneut unter die Marke von 26.100 Punkten zurück. Mit einem Xetra-Verlust ging der Index nachbörslich bei 26.096 Punkten aus dem Markt.

Top-Gewinner im DAX: Qiagen (+2,04 - Symrise (+1,58 - Scout24 (+1,44 %)

Qiagen (+2,04 - Symrise (+1,58 - Scout24 (+1,44 %) Top-Verlierer im DAX: MTU (-2,06 - Hannover Rück (-1,72 - Airbus (-1,31 %)

MTU (-2,06 - Hannover Rück (-1,72 - Airbus (-1,31 %) Marktbreite: 23 Gewinner vs. 17 Verlierer per Xetra-Schluss (19.08.2026).

Kennzahlen - Historische Range

Parameter 18.08. (Ist) 19.08. (Erwartet) 19.08. (Ist) Tageshoch (TH) 26.321 26.215 26.193 Tagestief (TT) 26.133 26.069 25.985 Xetra-Schluss 26.128 26.091 26.091 Tagesschluss 26.165 26.096 26.096 Range (Punkte) 188 146 208...

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