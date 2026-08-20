BÖRSE AKTUELL: Asiatische Aktien im Plus, Bitcoin legt um 8 % zu - Ist die Risikobereitschaft zurückgekehrt? (20.08.2026)

Im heutigen Marktbericht Börse zeigen sich die asiatischen Indizes überwiegend im grünen Bereich. Wer auf die Börse Aktuell blickt, sieht den chinesischen Hang Seng mit einem Plus von 1,1 - während der japanische Nikkei 225 um 1,3 - zulegt. Besonders deutlich fällt der Gewinn beim koreanischen KOSPI aus, der um 5,9 - nach oben schießt.

?? Aktienmarkt: Impulse durch US-Finanzministerium

Hauptauslöser für die Kursgewinne waren die Ankündigungen von US-Finanzminister Scott Bessent. Seine Äußerungen führten zu einem deutlichen Rückgang der Renditen langlaufender Anleihen (-1,8 - bzw. 9 Basispunkte bei den 30-jährigen Anleihen) und einer spürbaren Abschwächung des US-Dollars (-0.9 - Ein Teil dieses Kapitals wurde in die Aktienmärkte umgeleitet, wovon die asiatischen Börsen direkt profitierten.

Zusätzlichen Auftrieb erhielt der KOSPI durch einen Kurssprung der SK-Hynix-Aktie von über 12 - Das Unternehmen hatte ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 40 Billionen Won (ca. 29 Mrd. USD) angekündigt. Bis zum 19. November sollen bis zu 24 Millionen Aktien erworben und eingezogen werden.

Die Maßnahmen des US-Finanzministeriums im Überblick:

Erhöhung der Obergrenze: Verdopplung des Schwellenwerts für einzelne Rückkaufaktionen von 2 Mrd. auf mindestens 4 Mrd. USD.

Fokus auf das lange Ende: gezielter Kauf langlaufender Staatsanleihen zur Erhöhung der Liquidität.

Zeitrahmen: Start am 9. September mit einer Laufzeit bis mindestens 4. November, wenn die neuen Quartalspläne vorgelegt werden.

?? Edelmetalle: Gold und Silber nach Rallye in leichter Korrektur

Die sinkenden Anleiherenditen stützten den Goldpreis, der am Vortag um 4,4 - zulegen konnte. In der heutigen Handelsentwicklung an der Börse Aktuell zeigt sich eine leichte Korrektur (-0,7 - Eine ähnliche Dynamik wies Silber auf, das gestern um 5,8 - stieg....

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