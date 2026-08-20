Anthropic hat Claude ein unsichtbares Wasserzeichen verpasst, um KI-generierte Inhalte zu markieren. Ein Coder hat der Markierung den Kampf angesagt und einen Weg gefunden, sie wieder zu entfernen. Aber funktioniert das wirklich? Seit Anfang August 2026 gilt in der EU die KI-Kennzeichnungspflicht. Seither müssen KI-generierte Inhalte als solche gekennzeichnet werden, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Um der Verordnung nachzukommen, hat auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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