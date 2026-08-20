Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652XXX/ WKN 965264) hat in der laufenden Woche ein neues Kontrakttief bei 123,60 markiert und bleibt daher sowie vor dem Hintergrund der Lage der technischen Indikatoren in der Defensive, so die Analysten der Helaba.Das DMI-Verkaufssignal sei intakt und werde durch den auf hohem Niveau steigenden ADX untermauert. Erneute Kursverluste sollten angesichts dessen ins Kalkül gezogen werden. Dem stünden die unter den Signallinien nachgebenden Indikatoren wie Stochastik und MACD nicht entgegen. Signale einer überverkauften Marktlage seien bislang nicht vorhanden. Das 138,2%-Projektionslevel des Kursrückgangs von Ende Juni bis zum vorherigen Kontrakttief im Juli (124,03) liege bei 122,63 und könnte als Zielgröße ins Bewusstsein der Akteure rücken. Ein erster wichtiger Widerstand sei bei 124,57 an der 21-Tagelinie zu lokalisieren. (20.08.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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