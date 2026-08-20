Hamburg (ots) -Die Hamburger Reeperbahn wird 400 Jahre alt. Eine Spezialausgabe der "NDR Talk Show" feiert den Geburtstag der "sündigsten Meile der Welt" am Freitag, 21. August, um 22.00 Uhr im NDR Fernsehen, moderiert von Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt.Die Reeperbahn ist mehr als ein Ort schillernder, wilder Nächte. Sie ist ein Raum städtischer Veränderung, in dem verschiedene Kulturen, wirtschaftliche Interessen und eine einzigartige Vielfalt von Menschen aufeinandertreffen. Das zeigen auch die Gäste der Sendung: Entertainerin Lilo Wanders, Autor Heinz Strunk, Entertainer Hugo Egon Balder, Historikerin Eva Decker, Sängerin und Burlesque-Tänzerin Belle la Donna, Gastronomin Franca Cuneo, die erste Schutzpolizistin der Davidwache Esther Lindemann und "Kult-Koberer" Fabian Zahrt.Lilo Wanders ist eine echte Kiez-Ikone: Ende der 1980er-Jahre gelingt ihr auf der Bühne des Schmidt Theaters der Durchbruch, sie wird zur Pionierin der LGBTQ-Community und Grande Dame der Travestie. Von 1994 bis 2004 moderierte sie "Wa(h)re Liebe" auf Vox und gilt seither als Aufklärerin der Nation. Hinter der Kunstfigur steht Schauspieler Ernie Reinhardt. Die Reeperbahn bedeutet für Wanders vor allem eines: "Heimat. Auch wenn jetzt nicht mehr, aber das war die längste Zeit meines Lebens, die ich an einem Ort verbracht habe." Wie prägend der Kiez für sie war und ist, erzählt sie in der "NDR Talk Show".Heinz Strunk kennt sich ausmitRausch, Absturz und zwielichtigen Gestalten wie kaum ein anderer. Mit seinem Roman "Der Goldene Handschuh" (2016) über den Frauenmörder Fritz Honka setzte er der legendären Kiez-Kneipe ein literarisches Denkmal - Freigetränke bringe ihm das bis heute trotzdem nicht ein: "Freibier kriege ich bis heute nicht. Ich wohne zwar zwischen Schanze und Kiez, aber war nie ein wirklicher Nachtschwärmer. Ich bin ganz selten, vielleicht zweimal im Jahr im Handschuh." Strunk ist zudem Regisseur, Schauspieler und Musiker, legendär sind seine "Studio Braun Shows" mit Rocco Schamoni und Jacques Palminger. Welche Rolle die Reeperbahn bisher in seinem Leben gespielt hat und warum sein neuester Roman in Heidelberg statt Hamburg spielt, verrät er in der "NDR Talk Show".Hugo Egon Balder ist eine Fernsehlegende - bekannt durch Shows wie "Alles. Nichts. Oder?!", "Tutti Frutti", "RTL Samstag Nacht" und "Genial daneben". Der gebürtige Berliner, der lange in Köln lebte, zog vor sechs Jahren dauerhaft in den Norden - auch wegen der Reeperbahn: Mit 16, 17 Jahren spielte er mit seiner Band in dem Musikclub "Top Ten", wo einst die Beatles auftraten - "das hat mein Leben verändert". Seit 26 Jahren führt der 75-Jährige zusammen mit einem Partner die Kult-Kneipe und Sportsbar "Zwick St. Pauli", in der er gelegentlich auch selbst als Musiker auftritt. In der Sendung erzählt er, was die Reeperbahn für ihn bedeutet und was eine perfekte Kneipe ausmacht.Eva Decker ist Autorin, Stadtteilführerin und Kuratorin. Die aus Wien stammende Historikerin leitete unter anderem das St.-Pauli-Museum.Belle la Donna gehört als Sängerin und Burlesque-Tänzerin zu den bekanntesten Showgirls der Szene und ist Mitbegründerin der deutschen Burlesque-Szene.Franca Cuneo führt als Gastronomin in vierter Generation das älteste italienische Lokal Hamburgs, das "Cuneo" auf St. Pauli.Esther Lindemann war in den 1980er-Jahren als erste Schutzpolizistin im Polizeirevier 15, der berühmten Davidwache, mitten im Bandenmilieu des Kiezes im Einsatz.Fabian Zahrt, Rotlicht-Experte und "Kult-Koberer" auf St. Pauli, ist heute eines der bekanntesten Mitglieder der "Olivia Jones Familie".Sendehinweis: NDR Talk Show "400 Jahre Reeperbahn-Spezial" ist am Freitag, 21. August, um 22.00 Uhr im NDR Fernsehen zu sehen und anschließend in der ARD Mediathek verfügbar.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6336733