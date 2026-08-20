EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Kommunalkredit Austria AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Kommunalkredit Austria AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.kommunalkredit.at/investor-relations/berichte
Sprache: Englisch
Ort: https://www.kommunalkredit.at/en/investor-relations/reports
20.08.2026 CET/CEST
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