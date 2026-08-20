Redwood City, USA (ots) -Während Schüler und Lehrer am Ende des Sommers in die Klassenzimmer und zu den Online-Lernplattformen zurückkehren, bereiten sich auch Cyberkriminelle auf das neue Schuljahr vor. Laut den Daten der Sicherheitsforscher von Check Point Research ist der Bildungssektor nach wie vor die am häufigsten angegriffene Branche weltweit. Mit Beginn des neuen Schuljahres nahm der Druck zu. Allein im Juli 2026 verzeichneten Bildungseinrichtungen im Durchschnitt 4848 Angriffe pro Woche. Das ist ein Anstieg von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Um zu verstehen, wie sich Angreifer auf das neue Schuljahr vorbereiten, hat Check Point Research neu registrierte Domains mit bildungsbezogenen Begriffen wie "Schule", "Universität", "Hochschule" und "Schüler" überwacht. Im Juli 2026 identifizierten die Forscher 18954 neu registrierte Domains mit Bildungsbezug. Dies entspricht einem Anstieg von fünf Prozent gegenüber dem Juni. Besorgniserregend ist auch das zunehmende Ausmaß böswilliger Aktivitäten unter diesen Registrierungen. Im Juni 2026 war jede 305. neu registrierte Domain mit Bildungsbezug bösartig. Bis Juli war dieses Verhältnis auf jede 226. Domain gestiegen.Sicherheitstipps für SchulenZum Schulbeginn nehmen die digitalen Aktivitäten zu, es werden neue Schüler aufgenommen, Dokumente ausgetauscht, Überweisungen durchgeführt und die E-Mail-Kommunikation intensiviert. Um das Risiko zu verringern, sollten Schulen das Folgende tun:- Mitarbeiter und Lehrkräfte sollten darin geschult werden Phishing-E-Mails, gefälschte Prämienangebote und verdächtige Anmeldeseiten zu erkennen.- Website-Adressen sollten sorgfältig überprüft werden, bevor Anmeldedaten oder persönliche Informationen eingegeben werden.- Die Multi-Faktor-Authentifizierung für Microsoft 365, E-Mail und akademische Systeme aktivieren.- Geräte, Lernplattformen und Verwaltungssysteme sollten regelmäßig gepatcht werden.- Zugriffsberechtigungen überprüfen und sensible Daten von Lehrern und Schülern sowie aus der Verwaltung nur mit starker Verschlüsselung übertragen werden.Weitere Details lesen Sie hier: https://ots.de/2thOxLPressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14890/6336746