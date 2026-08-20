Kreuzwertheim (ots) -Eine besondere Planetenkonstellation sorgt derzeit für Aufmerksamkeit. Jupiter, Saturn, Neptun und Merkur gehören zu den Planeten, die aktuell gemeinsam am Morgenhimmel beobachtet werden können.Doch diese begegnen einem auch an einem völlig anderen Ort. Die vier Planeten geben auch modernen Schlammtrocknungsanlagen der SLUDGE-DRYING-SYSTEMS (SDS) michel gmbh ihre Namen. Hinter dem ungewöhnlichen Namenskonzept steckt ein modulares System für die effiziente Trocknung und Volumenreduzierung verschiedenster Schlammarten.Die verschiedenen Anlagengrößen tragen bewusst Namen aus unserem Sonnensystem:SDS Merkur, SDS Neptun, SDS Saturn und SDS Jupiter.Damit verbindet SDS technische Skalierbarkeit mit einem einfach verständlichen Produktkonzept.Was haben Planeten mit Schlammtrocknung zu tun?Die Antwort liegt in der unterschiedlichen Größe und Charakteristik der Modelle.So wie sich die Planeten unseres Sonnensystems unterscheiden, sind auch die SDS-Anlagen für unterschiedliche Anforderungen und Leistungsbereiche konzipiert.Vom kompakten SDS Merkur bis zum leistungsstarken SDS Jupiter entsteht eine klar strukturierte Produktfamilie für unterschiedliche Aufgabenstellungen der Schlammtrocknung.SDS Merkur: die kompakte All-in-One-LösungMerkur ist der kleinste Planet unseres Sonnensystems - und steht bei SDS für eine besonders kompakte Anlagenlösung.Der SDS Merkur kombiniert Schlammentwässerung und Schlammtrocknung in einem Gesamtsystem. Wärmepumpe und Schneckenpresse können dabei optional ergänzt werden und die Trocknung zu einer kompakten All-in-One-Lösung verbinden.Der SDS Merkur ist auch für anspruchsvolle Schlämme einsetzbar und kann bereits ab 40°C Abwärme eingesetzt werden.SDS Neptun: effiziente Leistung mit VortrocknungDer SDS Neptun arbeitet mit acht Kaskaden und einem Vortrockner.Das System erweitert damit die SDS-Produktfamilie um eine Lösung für Anwendungen, bei denen höhere Durchsatzleistungen gefragt sind.SDS Saturn: 18 Kaskaden für hohe TrocknungsleistungMit 18 Kaskaden steht der SDS Saturn für eine leistungsstarke Schlammtrocknung.Innerhalb des modular aufgebauten Anlagenkonzepts bildet Saturn eine Lösung für größere Schlammvolumen und entsprechend höhere Anforderungen an die Trocknungsleistung.SDS Jupiter: die Kraft des GrößtenJupiter ist der größte Planet unseres Sonnensystems.Dementsprechend trägt auch eine der leistungsstärksten Varianten der SDS-Produktfamilie seinen Namen.Der SDS Jupiter kombiniert 18 Kaskaden mit einem integrierten Vortrockner und ist für große Trocknungsmengen konzipiert.Warum Schlammtrocknung immer wichtiger wirdDie Entsorgung und Weiterverarbeitung von Schlämmen stellen Kommunen, Kläranlagen und Industrieunternehmen zunehmend vor wirtschaftliche und logistische Herausforderungen.Ein wesentlicher Faktor dabei ist Wasser.Je höher der Wasseranteil eines Schlamms, desto mehr Masse und Volumen werden aktuell transportiert oder gelagert.Eine effiziente Schlammtrocknung setzt genau hier an: Durch den Entzug von Wasser können Masse und Volumen des zu behandelnden Materials deutlich reduziert werden.Das kann Transportwege, Entsorgungsmengen und nachgelagerte Prozesse beeinflussen und eröffnet zusätzliche Möglichkeiten für die weitere Verwertung.Modulare Schlammtrocknung statt EinheitslösungGenau deshalb verfolgt SDS keinen "One size fits all"- Ansatz.Die Anlagenfamilie ist modular aufgebaut und kann entsprechend der erforderlichen Trocknungsleistung und den Bedingungen vor Ort ausgelegt und bei veränderten Gegebenheiten jederzeit angepasst oder erweitert werden. Die Planetennamen machen diese Abstufungen einfach verständlich.Merkur. Neptun. Saturn. Jupiter.Aus einzelnen Anlagen entsteht damit ein System - die SDS Planets.Am Himmel bilden sie eine besondere Konstellation. Bei SDS bilden sie ein System für moderne und intelligente Schlammtrocknung.Weitere Informationen zu den SDS-Anlagen und zur Schlammtrocknung unter schlammtrocknung.com.Pressekontakt:SLUDGE-DRYING-SYSTEMS michel gmbhNina Pesic+49 (0) 9342 96 48 07nina.pesic@michel-gmbh.comschlammtrocknung.comOriginal-Content von: SCHLAMMTROCKNUNG michel gmbh - SDS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179333/6336749