Im ersten Halbjahr 2026 verzeichnete tonies ein starkes Umsatzwachstum, das durch Nordamerika und eine robuste Nachfrage im zweiten Quartal bei Tonieboxen und Figuren angetrieben wurde, was unsere Schätzungen übertraf. Während die US-Zölle und ein höherer Anteil an weniger margenstarken Boxen vorübergehend die Rentabilität belasteten, lag die bereinigte EBITDA-Marge ungefähr im Rahmen unserer Erwartungen, während das EPS aufgrund von Anpassungen des Fair Value der Warrants hinter den Erwartungen zurückblieb. Der Cashflow war der Schwachpunkt des Berichts und spiegelte den Aufbau von Beständen für Produktneueinführungen wider. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bekräftigt, unterstützt durch eine erwartete Margenausweitung im zweiten Halbjahr und eine Erholung des freien Cashflows. Wir belassen unsere Schätzungen unverändert und bestätigen unser BUY-Rating sowie ein Kursziel von 17,25 EUR. Am 25. August wird tonies auf der mwb German Select-Konferenz präsentieren; bitte registrieren Sie sich hier: https://research-hub.de/events/registration/2026-08-25-10-00/TNIE-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tonies-se
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