Potsdam (ots) -Morgenprofi trifft Energiebündel: Radio TEDDY-Morgenshow-Moderatorin Cristina bekommt mit Basti einen neuen Mann an ihre Seite. Gemeinsam starten sie ab 24. August 2026 montags bis freitags von 5:00 bis 9:00 Uhr mit Spaß, Action und coolen Hits für Eltern und Kids zum Wachwerden.Dann heißt es: "Guten Morgen" mit Cristina und Basti. Während sie seit 2018 eine feste Größe am Morgen ist, wechselt Basti aus dem "Radio TEDDY-Familiennachmittag - die 2 ab 2" an ihre Seite.Die Chemie stimmt - und langweilig dürfte es mit den beiden garantiert nicht werden. Cristina und Basti lieben Sport und Spiele, sind ehrgeizig und verlieren ausgesprochen ungern. Bei der täglichen Radio TEDDY-Challenge dürfte es also durchaus spannend werden. Und auch wenn am Ende nur einer gewinnen kann: Den Spaß daran teilen sich beide."Mein Ziel ist es, Familien mit guter Laune in den Tag zu schicken. Denn wer morgens schon gelacht hat, nimmt diese positive Stimmung mit in die Schule, Kita und auf Arbeit", sagt Cristina. Die zweifache Mädchen-Mama weiß aus eigener Erfahrung, wie turbulent der Start in den Familienalltag sein kann. Sie begleitet seit Jahren die Radio TEDDY-Hörerinnen und -Hörer am Morgen und gehört für viele längst genauso zum Start in den Tag wie Frühstück und Zähneputzen.Ihr neuer Partner am Mikrofon ist ebenfalls kein Unbekannter. Basti gehört seit Dezember 2024 zum Team. Für seinen Wechsel in den Radio TEDDY-Morgen hat er bereits einen klaren Plan: "Jeden Morgen Leberwurst und Gurke in der Brotbox? Da geht doch noch was! Ich sorge für Abwechslung - beim Frühstück und im Radio."Radio TEDDY-Programmchef Roland Lehmann freut sich auf das neue Power-Duo: "Cristina ist seit Jahren die vertraute Stimme mit genau dem richtigen Gespür für den Start in den Tag. Mit Basti kommt nun noch mehr frische Energie und Spontaneität dazu. Gemeinsam stehen beide für Radio TEDDY: herzlich, lebendig und ganz nah am Familienalltag."Auch inhaltlich ist morgens jede Menge los: Neu dabei ist der Radio TEDDY-Six-Seven-Champion des Tages. Hier dreht sich alles um DEN Trend 2026 - inklusive handsigniertem Diplom für den "Champion des Tages". Dazu kommen die beliebten Radio TEDDY-Klassiker: Beim weltweit einzigartigen Radio TEDDY-Zahnputzhit wird viermal morgens zur Lieblingsmusik geschrubbt - für gute Laune und super geputzte Zähne. Bei der Radio TEDDY-Challenge stellen sich Cristina und Basti täglich verrückten, spannenden und actiongeladenen Aufgaben. Mal zählen Geschick und Schnelligkeit, mal Mut oder starke Nerven - und natürlich der Ehrgeiz der beiden. Mit Köpfchen geht es beim Radio TEDDY-Familien-Frühstücksquiz weiter: 13 Sekunden - drei Begriffe - eine Familie. Zu einem vorgegebenen Thema müssen in dieser Zeit drei passende Begriffe gefunden werden.Und weil das echte Leben oft die besten Geschichten schreibt, schaut die Morgenshow täglich in die Radio TEDDY-Elternchatgruppe: Von Klassen- und Kitachats bis zu Nachrichten aus Fußball-, Reit- oder anderen Freizeitgruppen kommen die lustigsten und schrägsten Chat-Momente ins Radio.So wird der Start in den Tag zum gemeinsamen Familienprogramm: mit coolen Hits und Informationen, den Themen, über die Eltern und Kids sprechen, jeder Menge Mitmachspaß - und einem neuen Morgenduo, das sich bestens ergänzt, beim Gewinnen aber garantiert nichts schenkt."Die Radio TEDDY-Morgenshow mit Cristina und Basti" - ab 24. August 2026 montags bis freitags von 5:00 bis 9:00 Uhr bei Radio TEDDY.Pressekontakt:Kerstin Stooff, Presse-/ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0171 / 865 22 51 * E-Mail: k.stooff@radioteddy.deOriginal-Content von: Radio TEDDY, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70310/6336757