Mitteilung der The Platform Group SE & Co. KGaA: The Platform Group setzt profitablen Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2026 fort - organisches Wachstum stärkt Profitabilität und Cashflow - GMV steigt um 20,9 % auf EUR 788,6 Mio. (H1 2025: EUR 652,1 Mio.) - Umsatzwachstum um 22,7 % auf EUR 421,0 Mio. (H1 2025: EUR 343,0 Mio.)- EBITDA (bereinigt) erhöht sich um 22,5 % auf EUR 40,8 Mio. (H1 2025: EUR 33,3 Mio.) - EBITDA (berichtet) steigt auf EUR 45,4 Mio. (H1 2025: EUR 43,7 Mio.) - Konzernergebnis erreicht EUR 33,5 Mio. (H1 2025: EUR 33,3 Mio.) - Ergebnis je Aktie EUR 1,34 (H1 2025: EUR 1,55) - Operativer Cashflow wächst um 16,3 % auf EUR 26,8 Mio. - 17.683 Partner und 8,4 Mio. aktive Kunden bilden Grundlage für weiteres Wachstum - Bestätigung der Prognose für Geschäftsjahr 2026: GMV von EUR 1,7 Mrd., Nettoumsatz von EUR 1,0 Mrd. sowie bereinigtes EBITDA zwischen EUR 70 Mio. und EUR 80 Mio. The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat im ersten Halbjahr 2026 den profitablen Wachstumskurs erfolgreich fortgesetzt und die operative Ertragskraft gesteigert. Das Bruttowarenvolumen (GMV) erhöhte sich um 20,9 % auf EUR 788,6 Mio. (H1 2025: EUR 652,1 Mio.), während der Nettoumsatz um 22,7 % auf EUR 421,0 Mio. (H1 2025: EUR 343,0 Mio.) anstieg. Mit einem bereinigten EBITDA von EUR 40,8 Mio. (H1 2025: EUR 33,3 Mio.) erzielte die TPG das höchste operative Halbjahresergebnis ihrer Unternehmensgeschichte. Das berichtete EBITDA stieg auf EUR 45,4 Mio. (H1 2025: EUR 43,7 Mio.). Das Konzernergebnis betrug EUR 33,5 Mio. (H1 2025: EUR 33,3 Mio.). Die Verbesserung der operativen Profitabilität spiegelte sich unmittelbar im Cashflow wider. Der operative Cashflow erhöhte sich um 16,3 % auf EUR 26,8 Mio. (H1 2025: EUR 23,0 Mio.), während der Finanzierungs-Cashflow mit EUR -11 Mio. negativ war (H1 2025: EUR 0,6 Mio.), dies vor dem Hintergrund der Reduktion ...

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