Mit einem satten Kursplus von gut fünf Prozent setzen sich die Vorzüge des Göttinger Biopharma-Zulieferers am Donnerstag an die Spitze im MDAX. Rückenwind verleiht ein bullisher Analystenkommentar der Schweizer Großbank UBS, die bei den Anteilen von Sartorius nun mehr Luft nach oben sieht und eine Kaufempfehlung ausspricht.So hat deren Analyst Matthew Weston die Sartorius-Vorzüge von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Zudem schraubte der Experte den fairen Wert von 240 Euro auf nun 300 Euro nach oben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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