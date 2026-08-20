SK Hynix könnte seine Aktionäre bis Ende 2027 mit zusätzlichen Ausschüttungen von mindestens 180 Bio. Won bzw. rund 130 Mrd. Dollar belohnen. Darauf verweist JPMorgan nach dem angekündigten Aktienrückkauf über 40 Bio. Won.
Der Speicherchiphersteller will künftig mehr als 50 % des kumulierten freien Cashflows der Jahre 2025 bis 2027 an die Aktionäre zurückgeben. Die von JPMorgan erwarteten zusätzlichen Ausschüttungen entsprechen rund 16 % des aktuellen Börsenwerts. Analyst Jay Kwon empfiehlt Anlegern daher, die zuletzt deutlich gefallene Aktie einzusammeln.
Volker Schulz
Redaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe https://www.bernecker.info/
Der Speicherchiphersteller will künftig mehr als 50 % des kumulierten freien Cashflows der Jahre 2025 bis 2027 an die Aktionäre zurückgeben. Die von JPMorgan erwarteten zusätzlichen Ausschüttungen entsprechen rund 16 % des aktuellen Börsenwerts. Analyst Jay Kwon empfiehlt Anlegern daher, die zuletzt deutlich gefallene Aktie einzusammeln.
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