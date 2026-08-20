Nachdem wir gestern bei den Top-Megacaps der USA selektiv vorgehen mussten, richten wir den Blick heute eine Etage tiefer: auf das S&P 500-Segment der Rangpositionen 100 bis 200. Während die allergrößten Marktgewichtungen nach der anhaltenden KI-Rally in Teilen sportlich bewertet sind, verbirgt sich in der zweiten Reihe ein hochinteressantes Feld. Hier finden sich etablierte Branchenführer, die von der breiten Masse zuletzt vernachlässigt wurden, operativ jedoch geliefert haben. Anhand unserer drei klaren Kriterien (deutlicher Abstand zum Analystenziel, operative Bestätigung in den jüngsten Zahlen und ein konkreter Neubewertungskatalysator) haben wir drei erstklassige Kandidaten herausgefiltert. Bei der Termin Börse daily gibt es jeden Börsentag neue Empfehlungen, denen Sie folgen können. Probieren Sie uns aus (KLICK HIER).
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