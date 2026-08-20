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Fallende US-Renditen stabilisieren die Aktienmärkte. Freudenstimmung kommt dennoch nicht wirklich auf. Das US-Finanzministerium verdoppelt ab September das maximale Volumen seiner Rückkäufe langlaufender Staatsanleihen von 2 auf mindestens 4 Mrd. Dollar je Transaktion. Die Rendite zehnjähriger Treasuries fällt auf rund 4,64 %, die 30-jährige auf 5,18 %. Nicht das Volumen der Rückkäufe ixt entscheidend sondern die Symbolik von Bessent. Steigende Zinsen bei inzwischen 40 Bio. $ Staatsschulden (s.u.) sind kaum tragbar. Zudem:Das strukturelle Problem bleibt bestehen. Die USA müssen enorme Haushaltsdefizite finanzieren und sehr große Mengen an Staatsanleihen platzieren. Werden langfristige Anleihen so zunehmend durch kurzfristige Finanzierung ersetzt, verschiebt sich das Refinanzierungsrisiko stärker in kurze Laufzeiten. Gesund ist das nicht.Folge: Schwacher Dollar und die Rohstoffe nebst Gold werden nach oben gespült.Bei den Einzelwerten sprang Moderna nach positiven Phase-3-Daten eines gemeinsam mit Merck entwickelten Melanom-Impfstoffs um mehr als 140 %. Shortseller wurden gebraten und verloren über 5,5 Mrd. $. Unser Knockout-Call in der Termin-Börse daily schaffte dagegen über 600 % seit dem 24. Juli. Wer ist der Nächste? Hier gehts zur August-Rabattaktion:Marvell gewann rund 10 % nach einer erweiterten Kooperation mit Google bei maßgeschneiderten KI-Chips. Google erhält dabei die Option, Marvell-Aktien im Volumen von rund 12 Mrd. Dollar zu erwerben.Die Ergebnisse von Estee Lauder lagen über den Markterwartungen. Zugleich beendete der Konzern eine Serie von drei Jahren mit rückläufigem Jahresumsatz. Bloomberg wertet dies als Hinweis darauf, dass die laufenden Restrukturierungsmaßnahmen zunehmend greifen.SK hynix profitiert von einem gemeldeten Aktienrückkaufprogramm über 28,6 Mrd. $ in den nächsten drei Monaten. Startschuss ist heute und deutlich mehr ist denkbar. Dazu heute mehr in unserem Bernecker Newspilot.Auf der Zahlenseite ist heute Walmart das Großereignis mit Rückschlüssen auf die amerikanische Konsumstimmung.Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe