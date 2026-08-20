Köln (ots) -Wer für Haus oder Garten im Baumarkt einkauft, nimmt häufig auch Heimtierbedarf mit. Das zeigt eine aktuelle repräsentative forsa Umfrage im Auftrag von toom: Demnach kaufen bereits 45 Prozent der Tierhalter:innen zumindest gelegentlich Futter oder Zubehör im Baumarkt. Für viele Menschen liegt das nahe, denn Garten, Zuhause und Haustier werden im Alltag gemeinsam gedacht.Um diese Potenziale auszuschöpfen und die Kundenbindung nachhaltig zu stärken, erweitert toom Baumarkt sein Angebot für Heimtierbesitzer:innen und rollt gemeinsam mit dem Tierfachhändler und REWE-Tochter ZooRoyal das Shop-in-Shop Konzept für den Heimtierbedarf schrittweise weiter aus. Das Shop-in-Shop Konzept ist bereits in 20 Standorten integriert. Nun wird es mit neuem Design sowie einem emotionaleren Marken- und flexibleren Modulkonzept schrittweise auf nahezu alle toom Märkte bundesweit ausgerollt. Bis zu 300 Quadratmeter sollen diese auf der Fläche einnehmen. Der Fokus des kuratierten Fachhandels-Markensortiments im toom Shop-in-Shop liegt dabei auf Futter und Zubehör für Hunde und Katzen, insbesondere auf Alltagsprodukten und den ZooRoyal Eigenmarken.In sieben Standorten ist das Shop-in-Shop-Konzept im neuen Design inzwischen zu finden, zwei Standorte befinden sich zudem in aktiver Umsetzung. Damit bringt das Unternehmen moderne Fachexpertise und eine deutlich erhöhte Sortimentstiefe mit bis zu 5000 Artikeln direkt auf die Fläche.Breiteres Sortiment kann Hürden abbauenLaut der forsa Umfrage sind insgesamt 41 Prozent der Tierhalter:innen mit dem bestehenden Tierbedarfsangebot in Baumärkten zufrieden. Bei den Nicht-Käufer:innen zeigt die Umfrage klare Ansatzpunkte: 40 Prozent bemängeln vor allem ein zu geringes Sortiment. Mit dem Shop-in-Shop Konzept reagieren toom und ZooRoyal gezielt auf diese Bedürfnisse. Ziel ist es, Tierhalter:innen ein bedarfsgerechtes Angebot bereitzustellen und ihnen den Einkauf rund um ihr Haustier noch einfacher zu machen."Garten und Haustiere gehören für viele Menschen ganz selbstverständlich zusammen. Beide stehen für Wohlfühlen, Verantwortung und die Freude am eigenen Zuhause. Deshalb passt das Shop-in-Shop-Angebot von ZooRoyal ideal zu toom. Als Baumarkt unterstützen wir unsere Kundinnen und Kunden dabei, ihr Zuhause und ihren Garten nach ihren Bedürfnissen zu gestalten und bieten ihnen zugleich hochwertige Lösungen rund um ihre tierischen Familienmitglieder. Durch die Kooperation profitieren unsere Kundinnen und Kunden von hoher Fachhandelsqualität sowie einem umfangreichen Sortiment an Tiernahrung, Zubehör und Pflegeprodukten", so Jochen Vogel, CEO von toom."Das Shop-in-Shop-Konzept ist für uns weit mehr als eine Vertriebsfläche. Es ist ein wichtiger Pfeiler unserer Omnichannel-Strategie, mit dem wir hochwertigen Heimtierbedarf genau dorthin bringen und ZooRoyal erlebbar machen, wo Tierhalter:innen ohnehin unterwegs sind. Neben dem Ausbau unserer Fachmärkte können wir so unsere stationäre Präsenz weiter stärken und das Beste aus zwei Welten verbinden: Die Alltagstauglichkeit des Baumarkts mit der Sortimentskompetenz eines Fachhändlers. Für unsere Kundinnen und Kunden entsteht so ein einfaches, bequemes und hochwertiges Einkaufserlebnis über alle Kanäle hinweg", ergänzt Marcel Bersch, Geschäftsführer ZooRoyal.Shop-in-Shop-Konzept besonders für jüngere Zielgruppen attraktivEin eigenes, klar abgegrenztes Angebot für Heimtierbedarf im Baumarkt bewerten insgesamt 45 Prozent der Befragten als attraktiv. Besonders hoch ist das Interesse bei den 18- bis 34-Jährigen: In dieser Altersgruppe liegt der Anteil bei 54 Prozent. Unter denjenigen, die bereits Heimtierbedarf im Baumarkt kaufen, finden 62 Prozent ein Shop-in-Shop-Konzept attraktiv. Gerade für eine Generation von Kund:innen, die Komfort, Übersichtlichkeit und ein passgenaues Angebot schätzt, wird das Shop-in-Shop-Konzept damit zu einem wichtigen Baustein eines zeitgemäßen Einkaufserlebnisses und eröffnet die Chance, bestehende Bedürfnisse gezielter zu bedienen und den Baumarkt als relevante Anlaufstelle für Tierhalter:innen nachhaltig zu stärken.Ein Einkauf, mehrere ErledigungenFür diejenigen, die Heimtierbedarf im Baumarkt kaufen, liegt der Vorteil vor allem in der Verbindung verschiedener Einkäufe: 37 Prozent nehmen Futter oder Zubehör spontan mit, wenn sie ohnehin im Baumarkt sind. Weitere 24 Prozent schätzen es, mehrere Einkäufe an einem Ort erledigen zu können. Männer nutzen das Angebot mit insgesamt 46 Prozent etwas häufiger als Frauen mit 42 Prozent. Für viele Tierhalter:innen ist das eigene Haustier fester Bestandteil des Familienlebens. Ein umfassendes Angebot direkt im Baumarkt erleichtert den Alltag und macht den Einkauf einfacher, schneller und komfortabler.Über die StudieDie repräsentative Online-Befragung wurde im Juni 2026 von forsa im Auftrag von toom und ZooRoyal durchgeführt. Befragt wurden 1.003 Heimtierbesitzer:innen ab 18 Jahren. Ziel war es, ein aktuelles Stimmungsbild zum Thema Heimtierbedarf im Baumarkt zu erheben.Mehr Informationen zu ZooRoyal bei toom finden Sie unter https://toom.de/service/services-im-markt/zooroyal/Über ZooRoyal: Die ZooRoyal Petcare GmbH ist ein führender Omnichannel-Fachhändler für Heimtierbedarf mit Sitz in Köln und seit 2014 ein Unternehmen der REWE Group. Gegründet im Jahr 2008 führt ZooRoyal eine vielfältige Produktauswahl von über 10.000 Artikeln in den Bereichen Hund, Katze, Terraristik, Kleintier, Aquaristik, Teich und Vogel. Die Marke ZooRoyal und ihre Eigenmarken sind online und stationär im Lebensmitteleinzelhandel, im Baumarkt und in der Drogerie zu finden - bei REWE, PENNY, toom, BILLA und BIPA. Nach dem Erfolg der vier stationären Pilotmärkte im Raum Hamburg verfolgt ZooRoyal seit 2026 schrittweise den nationalen Rollout weiterer Fachmarkt-Standorte über alle REWE Regionen hinweg. Auch die Shop-in-Shop-Flächen in den toom Baumärkten werden seit 2026 mit einem neuen Konzept ausgeweitet, sodass Tierhalter:innen im Baumarkt künftig noch stärker von einer hohen Fachhandelsqualität profitieren können. Mit einem breiten Sortiment, professioneller Beratung und intelligenten Services schafft ZooRoyal Glücksmomente mit Tier und fördert so ihr Wohlbefinden - individuell und ein Leben lang. Ganz nach dem Motto "Tierglück beginnt hier" legt ZooRoyal großen Wert darauf, Kund:innen und Tierfreund:innen bereichernd, persönlich nah und verantwortungsbewusst bei der Fürsorge für ihr Tier zur Seite zu stehen.Über toom: Mit rund 300 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 Discount Baumarkt), 18.000 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von rund 3 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 96,5 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 380.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent. +++ Seit 2016 trägt toom das Zertifikat "audit berufundfamilie". Mit dem "audit berufundfamilie", einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, geht toom als Arbeitgeber zukunftsorientierte Wege und unterstützt seine Mitarbeitenden in unterschiedlichen Lebensphasen und den damit verbundenen Herausforderungen.Pressekontakt:REWE Group, toom Baumarkt GmbH, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Daria Ezazi, Humboldtstraße 140- 144, 51149 Köln, Tel.:0221-149-6272, Fax: 0221-149-976272, E-Mail:daria.ezazi@rewe-group.comOriginal-Content von: toom Baumarkt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60444/6336786