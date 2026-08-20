Mayr-Melnhof (MM) hat im ersten Halbjahr 2026 operative Resilienz gezeigt, die durch das Programm zur Kosteneffizienz "Fit-For-Future" unterstützt wurde, trotz anhaltender Nachfrageschwäche und Preisdruck in den europäischen Märkten. Während der ausgewiesene Umsatz und der Nettogewinn zurückgingen, was teilweise auf die Veräußerung von TANN im Vorjahr zurückzuführen ist, trugen solide Entwicklungen in den spezialisierten Verpackungsbereichen zur Stabilisierung der operativen Margen bei. Eine signifikant reduzierte Kapitalbindung führte zu einem starken Anstieg der operativen und freien Cashflows. Für das zweite Halbjahr 2026 sieht sich das Management mit Kosteninflation und geplanten Wartungsstillständen konfrontiert, jedoch unterstützen laufende strukturelle Einsparungen, selektive Preisanpassungen und strategische Initiativen wie die Übernahme von Arnsberg die mittelfristige Perspektive. Folglich haben wir unsere Schätzungen nur geringfügig angepasst und bestätigen unser BUY-Rating mit einem Kursziel von 96,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mayr-melnhof-karton-ag
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